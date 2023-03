IL PARLAMENTO DELL'UGANDA APPROVA UNA LEGISLAZIONE ANTI-GAY CHE PROPONE SEVERE SANZIONI PER LE RELAZIONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO: “SERVE A SALVAGUARDARE LA MORALE” - NEGLI ULTIMI MESI IN UGANDA HANNO AVUTO UNA FORTE ECO ALCUNE TEORIE DEL COMPLOTTO CHE ACCUSANO OSCURE FORZE INTERNAZIONALI DI PROMUOVERE L'OMOSESSUALITÀ NEL PAESE - QUANDO SI PARLA DI COMUNITÀ LGBT, L’UE E LA CASA BIANCA S’ATTIVANO IMMEDIATAMENTE: “CRIMINALIZZARE L’OMOSESSUALITÀ È CONTRARIO AL DIRITTO”

la folla ugandese brucia un gay

OK PARLAMENTO UGANDA A LEGGE ANTI-GAY, SANZIONI PIÙ SEVERE

(ANSA-AFP) - KAMPALA, 21 MAR - Il parlamento dell'Uganda ha approvato in serata una legislazione anti-gay che propone nuove e severe sanzioni per le relazioni tra persone dello stesso sesso. Il portavoce del parlamento Annet Anita Among ha affermato che "il disegno di legge è stato approvato a tempo di record". L'omosessualità è già illegale nella nazione conservatrice dell'Africa orientale e non è ancora chiaro quali nuove sanzioni siano state approvate dal parlamento.

GAYPRIDE IN UGANDA

"La Camera riconosce, protegge e salvaguarda la sovranità di questo paese e la morale di questo paese", ha affermato il portavoce Among. Il ddl attende ora per la firma del presidente Yoweri Museveni, che potrà però scegliere di porre il veto o firmarlo. Questa legge gode di un ampio sostegno pubblico in Uganda, mentre le reazioni critiche a questo provvedimento sono molto timide a causa dell'autoritarismo del governo di Museveni che ha eroso gli spazi critici nella società civile.

GAYPRIDE IN UGANDA

L'Afp ricorda che negli ultimi mesi in Uganda sui social media hanno avuto una forte eco alcune teorie del complotto infondate che accusano oscure forze internazionali di promuovere l'omosessualità nel paese. La scorsa settimana, la polizia ha annunciato di aver arrestato sei uomini per "pratiche omosessuali" nella città meridionale di Jinja. Altri sei uomini sono stati arrestati con la stessa accusa domenica, secondo la polizia.

UGANDA: UE, CRIMINALIZZARE OMOSESSUALITÀ È CONTRARIO AL DIRITTO

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Unione europea è profondamente preoccupata per l'approvazione di una legge contro l'omosessualità da parte del parlamento ugandese, che introduce pene severe, compresa la pena di morte. L'Ue è contraria alla pena di morte in qualsiasi circostanza. Lo scrive il Servizio di Azione Esterna in una nota.

GAYPRIDE IN UGANDA

L'Ue ricorda che secondo la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, "ogni individuo ha il dovere di rispettare e considerare i suoi simili senza discriminazioni, e di mantenere relazioni volte a promuovere, salvaguardare e rafforzare il rispetto e la tolleranza reciproci". E sottolinea che la criminalizzazione dell'omosessualità è contraria al diritto internazionale. L'Unione europea continuerà a dialogare con le autorità ugandesi e la società civile per garantire che tutti gli individui, indipendentemente dal loro orientamento sessuale e identità di genere, siano trattati allo stesso modo, con dignità e rispetto.

CASA BIANCA CONDANNA LEGGE ANTI-GAY UGANDA, GRAVE PREOCCUPAZIONE

UGANDA LA GIOVANE LESBICA DIANE

(ANSA) - WASHINGTON, 22 MAR - La Casa Bianca esprime "profonda preoccupazione" dopo che il parlamento dell'Uganda ha approvato una legislazione anti-gay che propone nuove e severe sanzioni per le relazioni tra persone dello stesso sesso. "E' una delle leggi anti Lgbt più estreme nel mondo", ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre, auspicando non sia promulgata. Successivamente, il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Usa John Kirby ha evocato possibili "ripercussioni" se la legge dovesse entrare in vigore, ricordando gli aiuti americani forniti al Paese.

UGANDA DUE OMOSESSUALI COSTRETTI A USARE UNA MASCHERA PER NASCONDERSI