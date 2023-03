IL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO UN EMENDAMENTO CHE CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI RITIRARE IL PROVVEDIMENTO CHE BLOCCA LA REGISTRAZIONE DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI: “UNA DECISIONE DISCRIMINATORIA” – IL TESTO È STATO PRESENTATO DAL GRUPPO RENEW EUROPE (DI CUI FA PARTE IL TERZO POLO) E VOTATO ANCHE DA UNA PARTE DEI POPOLARI EUROPEI (MA NON DA FORZA ITALIA) – QUALCUNO RICORDI AGLI EUROPARLAMENTARI CHE IN ITALIA, AL MOMENTO, NON C'È ALCUNA LEGGE CHE AUTORIZZA I COMUNI A REGISTRARE I FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI…

Estratto dell'articolo di www.ilsole24ore.com

PARLAMENTO EUROPEO VOTAZIONE

Il Parlamento Europeo ha approvato per alzata di mano, in plenaria a Bruxelles, un emendamento, presentato da Renew Europe, alla proposta di risoluzione sullo Stato di diritto nell’Ue che «condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali».

Il Parlamento Europeo, si legge ancora nell’emendamento, «ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli; ritiene che tale azione costituisca una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989; esprime preoccupazione per il fatto che tale decisione si iscrive in un più ampio attacco contro la comunità Lgbtqi+ in Italia; invita il Governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione».

manifestazione per le coppie omogenitoriali a milano, piazza della scala 2

In dettaglio, il Ppe si è diviso sulla condanna dell’Eurocamera all’Italia sullo stop imposto dal governo per le registrazioni delle adozioni delle coppie omogenitoriali.

[...] fonti interne al gruppo dei Popolari confermano che la delegazione di Forza Italia ha votato compattamente in difesa del governo, ma le delegazioni dei Paesi nordici e quella portoghese, invece, hanno fatto sapere di volersi schierare a difesa delle famiglie arcobaleno.

beppe sala 7

Il loro apporto è stato decisivo per l’approvazione dell’emendamento, che aveva già il sostegno di S&d, Verdi e Renew. La delegazione popolare tedesca, una delle più numerose all’Eurocamera, avrebbe invece dato invece libertà di voto ai suoi. […]

coppie gay e lesbiche 3

bruxelles parlamento europeo

beppe sala