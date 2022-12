DIEGO D’ARABIA – IN MOLTI HANNO CRITICATO MESSI PER AVER INDOSSATO LA VESTE TRADIZIONALE DEL QATAR AL MOMENTO DI ALZARE LA COPPA. E C'È CHI, COME LO SCRITTORE MAURIZIO DE GIOVANNI, HA AFFERMATO CHE MARADONA NON L'AVREBBE MAI ACCETTATO – MA CHI CONDANNA LA “PULCE” PER LA “VESTAGLIA” SI DIMENTICA CHE “EL PIBE DE ORO” HA INCASSATO VAGONATE DI PETRODOLLARI PER IMPROBABILI AVVENTURE DA ALLENATORE, LANCIANDOSI ANCHE IN BALLETTI IMBARAZZANTI PUR DI COMPIACERE GLI EMIRI... – VIDEO