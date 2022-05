PARLAMI DI ORRORE, MARIU…POL – MOSCA STRINGE LA MORSA, BATTAGLIA ALL’ACCIAIERIA AZOVSTAL - IL CREMLINO ANNUNCIA CHE “AL MOMENTO LE CELEBRAZIONI A MARIUPOL IL 9 MAGGIO PER IL GIORNO DELLA VITTORIA SONO IMPOSSIBILI” – E POI AGGIUNGE: “MA ARRIVERÀ IL MOMENTO PER QUESTI FESTEGGIAMENTI”

palazzi distrutti a mariupol

(ANSA) Al momento le celebrazioni a Mariupol il 9 maggio per il giorno della vittoria sono impossibili. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. "Non ho informazioni su una delegazione ufficiale", ha detto Peskov rispondendo ad una domanda sul possibile invio da parte di Mosca di una delegazione ufficiale a Mariupol per il giorno della vittoria. L'organizzazione delle celebrazioni nella città, ha detto, "è impossibile per ovvie ragioni". Peskov, riporta Interfax, ha detto comunque di essere certo che arriverà il momento per queste celebrazioni.

