18 ott 2023 10:33

PAROLA D’ORDINE DELL’OCCIDENTE: TENERE IMBRIGLIATO NETANYAHU - NON SOLO LA MORDACCHIA DI BIDEN, ANCHE L’EUROPA SPINGE AFFINCHÉ TEL AVIV NON FACCIA UNA CARNEFICINA - L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UE, JOSEP BORRELL: “ISRAELE HA DIRITTO DI DIFENDERSI, COME OGNI PAESE CHE VIENE ATTACCATO IN QUEL MODO, MA SIAMO TUTTI UNITI NEL DIRE CHE IL DIRITTO ALLA DIFESA HA DEI LIMITI SANCITI DAL DIRITTO UMANITARIO - ANCHE LA GUERRA HA DELLE REGOLE: TAGLIARE L'ACQUA E GLI APPROVVIGIONAMENTI VANNO CONTRO IL DIRITTO INTERNAZIONALE”