I PARTIGIANI COMBATTEVANO I NAZISTI. ORA ABBAIANO AI “KANYE” – L'ANPI, L'ASSOCIAZIONE DEI PARTIGIANI, PROTESTA PER IL CONCERTO DI KANYE WEST A CAMPOVOLO DEL PROSSIMO 20 OTTOBRE: “CON LE SUE FRASI DI AMMIRAZIONE PER HITLER PORTA UN MESSAGGIO INQUIETANTE” – ANCHE LE FEMMINISTE STREPITANO: “BISOGNA SMETTERLA DI DARE RISONANZA AI RAPPER MISOGINI. IL MODELLO MASCHILE VIOLENTO E PREDATORIO, VEICOLATO DALLE CANZONI DI KANYE WEST…”

Il palco della Rcf Arena sta continuando a prendere forma e lo stesso Ye - meglio noto come Kanye West - ha pubblicato una storia su Instagram con l’indirizzo della location e un post con una pagina di giornale che annuncia l’evento, ma in effetti ancora non si sa se il fantomatico concerto a Campovolo si farà davvero il prossimo 20 ottobre.

[...] a Reggio Emilia il rapper americano non lo vogliono e non si preoccupano di nasconderlo. Colpa delle sue idee filonaziste e antisemite (in un’intervista al talk show InfoWars dello scorso anno ammise di amare e ammirare Hitler e di essere un nazista), che hanno spinto l’Associazione partigiani e Casa Cervi a prendere posizione, mentre l’eco della polemica è arrivato anche Oltremanica, con il Daily Mail che ha dedicato un lungo articolo alla vicenda.

«Prima di tutto mi auguro che questo concerto non si faccia – ha detto alla stampa Ermete Flaccadori, presidente regionale dell’Anpi di Reggio Emilia – . Questo artista ha un seguito molto numeroso nei giovani, ma porta un messaggio inquietante. Sono esterrefatto di come non riesca a comprendere quello che dice, trasmettendo così un madornale equivoco su ciò che è stato Hitler nel corso della storia. Sono assolutamente a favore della libertà artistica, ma ciò che dice e che fa Kanye West mi lascia scioccato. Reggio ha combattuto una lunga lotta contro le idee di Adolf Hitler e molte persone hanno perso la vita a causa di esse» [...]

Durissima anche la presa di posizione di Albertina Soliani, presidente di Casa Cervi nonché vicepresidente nazionale Anpi. «È ora di dire basta a queste persone che credono di poter dire quello che vogliono. Le idee politiche di questo artista sono inaccettabili, ha affermato cose inumane e con quello che sta succedendo nel mondo, non possiamo accettare un concerto del genere [...]».

Un’altra accusa che viene mossa a Ye è quella di essere un misogino per il trattamento riservato alle donne, compresa l’attuale moglie Bianca Censori. Ecco perché anche l’associazione «NonDaSola» si è schierata contro il possibile concerto del rapper a Campovolo. «Bisognerebbe smetterla di dare risonanza ai rapper misogini. Il modello maschile violento e predatorio, veicolato dalle canzoni e dallo stile di vita di Kanye West e da molti suoi colleghi, non è a costo zero. Lo paghiamo noi donne. Nelle canzoni spesso non solo il corpo femminile è un oggetto, ma lo sono persino gli insulti che ad esso vengono rivolti, l’importante è fare rima».

