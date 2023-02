PARTITA A SCACCHI CON IL REGIME – SARA KHADEM, LA SCACCHISTA IRANIANA FUGGITA IN SPAGNA DOPO CHE A UN TORNEO INTERNAZIONALE HA GIOCATO SENZA IL VELO, PARLA ALLA “BBC”: “NON POSSO TORNARE IN PATRIA, MI ARRESTEREBBERO. VORREI UNIRMI ALLE PROTESTE MA HO DELLE RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI MIO FIGLIO, E POSSO USARE LA MIA INFLUENZA IN ALTRI MODI” – LA 25ENNE TEME CHE IL REGIME POSSA VENDICARSI... – VIDEO

Estratto da www.lastampa.it

Sara Khadem intervista alla Bbc

La scacchista iraniana Sara Khadem, 25 anni, fuggita in Spagna con il marito e il figlio di un anno dopo che ad un torneo internazionale ha giocato senza il velo in solidarietà alla protesta di migliaia di cittadine iraniane, parla per la prima volta alla Bbc raccontando di non essere pentita del suo gesto: «Le persone che protestano per le strade sono fonte di ispirazione per me e per molti altri», racconta la giovane che non può tornare in Iran perché sarebbe arrestata.

Nell'intervista la giocatrice di scacchi, una promessa della disciplina dall'età di 8 anni, chiede di non rivelare dove vive esattamente in Spagna nel timore che ci possano essere ripercussioni anche a migliaia di chilometri di distanza dall'Iran.

la scacchista iraniana Sara Khadem

Alla domanda se avesse preso in considerazione l'idea di unirsi lei stessa ai manifestanti, Khadem ha risposto: «Sì, certo» ma il giovane figlio, Sam, di appena un anno, l'ha trattenuta. «Ho delle responsabilità nei suoi confronti e ho pensato che forse avrei potuto usare la mia influenza in altri modi» […]

Suo marito, Ardeshir Ahmadi, regista e presentatore di spettacoli su Internet, per colpa di un film documentario sull'hip hop è stato picchiato e imprigionato per tre mesi. […]

