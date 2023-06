IL PARTITO LABURISTA RESTITUIRÀ LA DONAZIONE DI 100MILA STERLINE RICEVUTA DAL FINANZIERE DAVIDE SERRA: IL DENARO E’ DIVENUTO “PROBLEMATICO” DOPO IL FONDATORE DI ALGEBRIS, GIA’ VICINO A RENZI, È STATO CONDANNATO DA UN TRIBUNALE DEL LAVORO INGLESE A RISARCIRE PER MOLESTIE, CON 32MILA STERLINE, LA EX DIPENDENTE JOLANDA NICCOLINI - DURANTE UN MEETING DI LAVORO IN SVIZZERA, ALLA PRESENZA DI ALCUNI CLIENTI, SERRA AVREBBE FATTO COMMENTI SULLA MISURA DEL SENO DELLA NICCOLINI E AVREBBE AGGIUNTO CHE LA DONNA, PER LORO, ERA DISPOSTA A FARE QUALSIASI COSA, “ANCHE PROSTITUIRSI”…

Il Partito laburista restituirà la donazione di 100mila sterline del finanziere italiano naturalizzato britannico Davide Serra, fondatore e Ceo del fondo internazionale di investimento Algebris e già finanziatore anche dei Tories e dei Lib-Dem. In Italia, Serra è noto per il suo sostegno a Matteo Renzi, delle cui campagne elettorali è stato uno dei principali finanziatori, fin da quella per le primarie del Pd del 2012.

Secondo Politico la donazione, in 4 tranche da 25mila sterline trasferite a partire da febbraio, sarebbe diventata “problematica” per la segreteria di Keir Starmer dopo che Serra, a fine maggio, è stato condannato da un tribunale del lavoro inglese a risarcire per molestie, con la somma di 32mila sterline, la ex dipendente Jolanda Niccolini, già responsabile del Business Development e relazioni con gli investitori di Algebris.

[…] Serra avrebbe detto a Niccolini di “restare razionale” e l’avrebbe messa in guardia dal rischio di venire travolta da una “tempesta ormonale”. Avrebbe anche detto di conoscere donne che “durante il ciclo mestruale possono agitarsi e diventare imprevedibili”. Durante un meeting di lavoro in Svizzera, alla presenza di alcuni clienti, avrebbe fatto commenti sulla misura del seno della Niccolini e avrebbe aggiunto che la donna, per loro, era disposta a fare qualsiasi cosa, “anche prostituirsi”.

Il tribunale ha riconosciuto che Serra e Niccolini erano “ottimi amici”, abituati “a parlarsi in modo franco e informale”, ma che il finanziere era propenso a fare commenti inappropriati. In seguito, il rapporto professionale si era deteriorato, fino alla causa intentata dalla donna e alla sentenza che ha riconosciuto le molestie. Secondo la sentenza, i commenti del Ceo di Algebris “hanno avuto l’effetto di violare la dignità [della Niccolini] e di creare un ambiente umiliante e offensivo”. […]

