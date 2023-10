È PARTITO L’ASSEDIO A GAZA – ISRAELE, PRIMA DI ENTRARE CON I CARRI ARMATI NELLA STRISCIA, TAGLIA CIBO, LUCE E BENZINA AI PALESTINESI. IL MINISTRO DELLA DIFESA, YOAV GALLANT: “STIAMO COMBATTENDO ANIMALI UMANI E CI COMPORTEREMO DI CONSEGUENZA” – SONO STATI MOBILITATI 300MILA RISERVISTI, E L’ESERCITO ISRAELIANO CONDANNA IL COMANDANTE DELL’OPERAZIONE, YAHYA SINWAR: “È UN UOMO MORTO” - VIDEO

L OPERAZIONE BUFERA - L ATTACCO DI HAMAS A ISRAELE

1. MO: ISRAELE RICHIAMA 300.000 RISERVISTI

(Adnkronos) - Israele mobilita circa 300mila riservisti in risposta all'attacco di Hamas. Lo ha confermato un portavoce militare.

2. ISRAELE: ASSEDIO COMPLETO GAZA, STOP CIBO, LUCE, BENZINA

(ANSA) - Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha ordinato "l'assedio completo" della Striscia di Gaza. "Ho ordinato il completo assedio: non ci sarà elettricità, nè cibo, nè benzina. Tutto è chiuso", ha aggiunto Gallant dopo una consultazione di sicurezza al Comando Sud di Beersheba. "Stiamo combattendo animali umani e ci comporteremo di conseguenza", ha detto, citato dai media

3. MO: PORTAVOCE MILITARE ISRAELE, LEADER DI HAMAS A GAZA 'È UN UOMO MORTO'

(Adnkronos) - Il leader di Hamas nella Striscia di Gaza "è un uomo morto". Lo ha dichiarato il portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari. "Yahya Sinwar è il comandante della campagna ed è un uomo morto", ha dichiarato in conferenza stampa. "La leadership militare e politica di Hamas, tutte le sue risorse sono attaccabili e spacciate", ha aggiunto.

YOAV GALLANT 1

4. ESERCITO, 'YAHYA SINWAR LEADER DI HAMAS È UN UOMO MORTO'

(ANSA) - "Yahya Sinwar è il comandante della operazione ed è un uomo morto". Lo ha detto il portavoce militare israeliano Daniel Hagari riferendosi al leader di Hamas a Gaza. Poi ha aggiunto: "la leadership militare e politica di Hamas, tutte le sue strutture sono attaccabili e condannate".

5. ISRAELE, RIPRESO IL CONTROLLO DELLE ZONE A RIDOSSO DI GAZA

Yahya Sinwar

(ANSA) - Israele ha ripreso il controllo di tutte le cittadine sul confine di Gaza. Lo ha detto il portavoce dell'esercito Daniel Hagari, aggiungendo che gli scontri tra soldati e miliziani di Hamas delle ultime ore sono stati "isolati".

Hagari ha poi spiegato che sono stati uccisi 3 miliziani nell'area di Shaar Hanegev, uno nel villaggio di Beeri, 5 in quelli di Holit e Sufa e 4 ad Alumim per un totale di 13. "Al momento - ha sottolineato - non ci sono combattimenti in corso ma è possibile ci siano terroristi nell'area". Inoltre le brecce nella barriera difensiva saranno messe in sicurezza con i carri armati.

israeliani presi in ostaggio da hamas

6. ANP, '15 PALESTINESI UCCISI FINORA IN CISGIORDANIA'

(ANSA) - Almeno 15 palestinesi sono stati finora uccisi in scontri con i militari israeliani in tutta la Cisgiordania da quando è iniziato l'attacco di Hamas a Israele da Gaza: lo afferma il ministero della Salute palestinese, citato da alcuni media su X, fra cui l'Anadolu e Al Arabiya, con quest'ultima che scrive che fra i morti ci sarebbero anche due bambini.

attacchi di israele a gaza yoav gallant 3 israeliani presi in ostaggio da hamas 4 yoav gallant benjamin netanyahu yoav gallant 5 yoav gallant 2 GUERRA ISRAELE GAZA - SCHIERAMENTI YOAV GALLANT israeliani presi in ostaggio da hamas 1 l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano 2 l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano 1 la risposta di israele a gaza razzi da gaza verso israele il sistema iron dome operazione al aqsa attacco di israele a gaza attacchi di israele a gaza attacchi di israele a gaza. israeliani presi in ostaggio da hamas 5