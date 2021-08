PARTY MALISSIMO - OBAMA PREFERISCE FESTEGGIARE I 60 ANNI CON VIPPONI E SVIPPATI E NON CON LA GENTE CHE GLI HA DATO IL CULO NEGLI ANNI DELLA PRESIDENZA: DOPO LE POLEMICHE HA DEPENNATO QUALCHE NOME DALLA LISTA DEI 475 INVITATI (IN PIENA EMERGENZA COVID), LASCIANDO A CASA ANCHE DAVID AXELROD, IL CONSIGLIERE PIÙ STRETTO DELLE ORIGINI, STENDENDO TAPPETI ROSSI A JAY-Z E BEYONCÉ, JOHN LEGEND… - VIDEO

Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera"

Fuori David Axelrod, il consigliere più stretto delle origini. Dentro Jay-Z e Beyoncé. Tagliati quasi tutti gli ex ministri e i collaboratori negli 8 anni di presidenza. Confermate le celebrità dello spettacolo e le star del cinema. Il compleanno di Barack Obama, «il party dell'estate», si è trasformato in una specie di imbarazzante girone a eliminazione diretta.

Ieri sera l'ex presidente ha festeggiato il traguardo dei «sessanta» nella sua villa di Martha' s Vineyard, isoletta-rifugio per ricchi nel Massachusetts. All'inizio sarebbe dovuto essere un kolossal: 475 invitati, 200 tra cuochi, camerieri e inservienti. Poi, tre giorni prima dell'appuntamento, Hanna Hankins, portavoce di Barack, aveva fatto sapere che «il Presidente e la signora Obama, vista la diffusione della variante Delta, hanno deciso di ridurre significativamente la portata dell'evento; saranno presenti solo i famigliari e gli amici più intimi».

A quel punto fotografi si sono appostati nell'aeroporto, negli attracchi dei ferry, nei dintorni della mansion obamiana, valutata 12 milioni, con più di 10 ettari di parco, per capire chi fosse stato depennato. Un esercizio forse anche utile per vedere un po' più da vicino quali siano le dinamiche, tra amicizie e rapporti formali, nel circolo di Obama e quindi in una buona parte dell'élite liberal di questo Paese. Ebbene, stando al New York Times , Bloomberg e altri media Usa, il primo presidente afroamericano della storia ha scelto di «sacrificare» soprattutto i compagni di avventura politica.

La figura simbolo è Axelrod, 66 anni, stratega della prima campagna elettorale vincente, quella del 2008 e poi advisor alla Casa Bianca. Spazio, invece, al cantautore afroamericano John Legend, 42 anni, 11 Grammy Award, Oscar per la canzone «Glory» del film Selma. I reporter lo hanno visto arrivare a Martha' s Vineyard accompagnato dalla moglie, la modella Crissy Teigen.

Confermati anche l'attore Don Cheandle («Hotel Rwanda»), l'attrice Gabrielle Union («Il risveglio di un popolo»), lo showman Steven Colbert e l'ex stella del basket Dwyane Wajde. Ma ci sarebbero state esclusioni eccellenti anche tra le star tv (David Letterman, Larry David e Conan O' Brien). Oprah Winfrey e la regista Ava DuVernay avevano fatto sapere per tempo che sarebbero rimaste a casa. Per ora non si è capito se fossero presenti Steven Spielberg, Springsteen, George Clooney e Tom Hanks, avvistato in Grecia. Di sicuro non c'era, come annunciato, il presidente Joe Biden. Annullato pure il concerto dei Pearl Jam.

