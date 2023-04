PASQUA CON CHI VUOI (E CON IL FREDDO) – DA DOMANI UN'ONDATA DI MALTEMPO SI ABBATTERÀ SUL NORD ITALIA, PER POI SCENDERE AL CENTRO-SUD – PER DOMENICA C'È IL RISCHIO DI ACQUAZZONI E GRANDINATE DALLA TOSCANA IN GIÙ, MENTRE IL SOLE SPLENDERÀ A NORD-OVEST. A PASQUETTA POTREBBERO ESSERCI SCHIARITE, MA DI CERTO LE TEMPERATURE RIMARRANNO BASSE, QUASI INVERNALI… – ECCO LE PREVISIONI REGIONE PER REGIONE

L'Italia è interessata dal flusso di correnti di diretta estrazione artica. Come previsto, tempo dunque a tratti instabile e con temperature spesso sotto la media fino al weekend di Pasqua. Ma ciò non significa affatto che pioverà ovunque e con continuità.

Cosa succederà da venerdì in avanti sul fronte meteo, per tutto il lungo weekend di Pasqua, quando si metteranno in viaggio 15 milioni di automobilisti, secondo le stime di Autostrade? Da domani, venerdì 7 aprile, nubi in aumento sulle regioni settentrionali con delle precipitazioni sparse sul Nordovest e sull'Emilia Romagna, scarse o assenti sul Triveneto.

Domani al centro avvio di giornata soleggiato ma con nubi in progressivo aumento e precipitazioni in arrivo su Toscana, Marche, Umbria e medio-alto Lazio. A sud isolati rovesci pomeridiani non esclusi a ridosso dei rilievi. Le temperature rimarranno quasi ovunque sotto la media del periodo. E nei giorni seguenti che tempo farà?

Nel weekend di Pasqua, secondo gli esperti di 3bmeteo.com, il tempo si mantiene piuttosto instabile con possibilità di acquazzoni su diverse aree del centrosud (pure nevicate in Appennino), più occasionali al nordest. Tendenzialmente asciutto e soleggiato invece al nordovest. Festività fredde, con temperature spesso sotto le medie, quasi invernali in alcune zone.

METEO SABATO - Instabile al centro e Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere temporalesco, alternati a schiarite; neve sull'Appennino in genere dai 900-1300m. Fenomeni in locale estensione al sud, specie tra Campania, Molise, Lucania e Puglia. Più sole altrove salvo occasionali rovesci non esclusi su Triveneto e al mattino anche tra Piemonte sud-occidentale e Liguria. Temperature sotto la media, specie al centrosud.

METEO PASQUA - Instabilità più marcata al sud con piogge e rovesci sparsi, localmente anche di una certa intensità. Locali fenomeni pure al centro, più probabili su Marche, Abruzzo, medio-basso Lazio e in generale sull'Appennino. Qualche rovescio o temporale in arrivo entro sera anche sul nordest, più secco e soleggiato al Nordovest. Temperature sotto la media specie al centrosud.

METEO PASQUETTA - Tendenzialmente ancora piuttosto instabile al Sud con locali acquazzoni, occasionalmente ancora possibili al Centro e sulle Alpi orientali, sebbene in misura minore rispetto al giorno precedente; asciutto al Nordovest. […]

