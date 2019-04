POVERI MILIARDARI: NON SONO ABITUATI A SENTIRE LE PERNACCHIE - ARNAULT, L'UOMO PIÙ RICCO DI FRANCIA E D'EUROPA, ''COSTERNATO DALLE CRITICHE PER LE DONAZIONI A NOTRE DAME. IN ALTRI PAESI AVREMMO RICEVUTO COMPLIMENTI''. LA GARA TRA ULTRA-RICCHI NON HA FATTO INCAZZARE SOLO I GILET GIALLI. LA FACILITÀ CON CUI HANNO TIRATO FUORI UN MILIARDO IN POCHE ORE PER RIPARARE UNA CATTEDRALE È SEMBRATA INDELICATA A MOLTI ALTRI FRANCESI…