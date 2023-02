13 feb 2023 19:45

PASSAGGIO PER IL DISLIVELLO - ATTIMI DI PAURA A NOLE, IN PROVINCIA DI TORINO, DOVE UN 13ENNE SI È RITROVATO SOLLEVATO A METRI DA TERRA DALLA SBARRA DEL PASSAGGIO AL LIVELLO: IL RAGAZZO ERA APPOGGIATO QUANDO LA SBARRA SI È IMPROVVISAMENTE ALZATA, PORTANDOLO IN ALTO. LUI SI È AGGRAPPATO IN ATTESA DEI SOCCORSI E…