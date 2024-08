12 ago 2024 15:17

È PASSATA UNA SETTIMANA DALL’INIZIO DELL’OFFENSIVA DEGLI UCRAINI IN RUSSIA E PUTIN NON PUÒ PIÙ FARE FINTA DI NIENTE: “KIEV CI ATTACCA PER AVERE VANTAGGI NEI NEGOZIATI”. “MAD VLAD” ACCUSA L’OCCIDENTE: “CI MUOVE GUERRA PER MANO UCRAINA, MA KIEV AVRÀ UNA DEGNA RISPOSTA, E RAGGIUNGEREMO TUTTI GLI OBIETTIVI” – POI RIVENDICA IL SUCCESSO DELL’OFFENSIVA IN DONBASS: “LE NOSTRE FORZE AVANZANO SU TUTTO IL FRONTE…”