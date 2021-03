IL PASSATO TI TRAPASSA - IL DECLINO DELLA STAR IN ASCESA DEL GIORNALISMO AMERICANO ALEXI MCCAMMOND, 27 ANNI, COSTRETTA A DIMETTERSI PRIMA DI INSEDIARSI COME DIRETTRICE DI “TEEN VOGUE”: QUALCUNO SI È DIVERTITO AD ANDARE A RIPESCARE I TWEET SCRITTI A 17 ANNI IN CUI DAVA DELLO STUPIDO A UN PROFESSORE ASIATICO E USAVA TERMINI OMOFOBI – LEI SI È SCUSATA, MA QUANDO L’AZIENDA DI COSMETICA CHE SPENDE UN MILIONE IN PUBBLICITÀ SULLA RIVISTA HA RITIRATO LO SPOT, PER LEI È FINITA…

Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

alexi mccammond 5

Alexi McCammond, 27 anni, era una star in ascesa del giornalismo americano: si è fatta conoscere seguendo per il sito Axios la campagna elettorale di Joe Biden. Ma nell' ultimo mese ha conquistato i titoli dei giornali per due polemiche che sono costate il lavoro prima al suo fidanzato e poi a lei. A febbraio il fidanzato, TJ Ducklo, è stato costretto a lasciare il posto di vice portavoce di Biden dopo aver minacciato un' altra giornalista di «distruggerla» se avesse rivelato la sua relazione con McCammond (e il possibile conflitto di interesse).

Poi il 5 marzo McCammond è stata assunta alla guida di Teen Vogue : sarebbe stata la terza donna nera a dirigere la rivista per adolescenti, sembrava una scelta vincente per un' azienda in cerca di «diversità» (dopo le proteste di Black Lives Matter, Anna Wintour, che è diventata direttrice globale di Vogue , si è scusata per non aver dato spazio sufficiente a «creativi neri»). Ma una editor di un' altra pubblicazione ha condiviso sui social le foto di alcuni tweet scritti da McCammond all' età di 17-18 anni, che contenevano stereotipi denigratori sugli asiatici-americani (sullo «stupido professore asiatico» che le aveva dato un brutto voto; su come non svegliarsi al mattino con «occhi gonfi da asiatici»).

alexi mccammond 1

McCammond si era già scusata per quei tweet nel 2019, li aveva cancellati e ne aveva parlato con i vertici di Condé Nast - inclusi il ceo Roger Lynch e Wintour. Nel frattempo sono emersi anche vecchi tweet in cui McCammond usava i termini «gay» e «homo» come insulti e una ventina di dipendenti di Teen Vogue hanno protestato, scrivendo - già prima dell' uccisione di sei donne asiatiche ad Atlanta - che l' America vive «un momento di violenza altissima contro gli asiatici e di battaglie della comunità Lgbtq».

alexi mccammond 6

La giornalista ha risposto con un lungo messaggio definendo «i tweet omofobi e razzisti inaccettabili in qualunque momento della mia vita» e riconoscendo che la comunità asiatica è stata spesso ignorata nel dibattito sul razzismo. Ma alla fine ha perso il lavoro dopo che Ulta Beauty, un' azienda di cosmetici che - scrive il Daily Beast - spende almeno un milione in pubblicità su Teen Vogue (e in passato è stata coinvolta in accuse di razzismo) ha annunciato la sospensione del contratto, dichiarando di credere nella «diversità».

anna wintour

La destra non nasconde la soddisfazione per la vicenda: per Mike Cernovich, definito dal New Yorker «la mente dei meme dell' alt-right», questa è la storia di una «guerriera della cancel culture» (McCammond aveva accusato l' ex cestita Charles Barkley per averle detto «Non picchio le donne, ma se lo facessi picchierei te») che «ha dimenticato di cancellare i suoi tweet razzisti». I siti di destra si sono divertiti a ripescare anche una foto in cui si era vestita da nativa americana a Halloween.

Però anche nella sinistra c' è chi nota che McCammond si era scusata per gli errori commessi da adolescente e che l' accanimento nel chiedere la punizione peggiore per qualsiasi errore non aiuta a cambiare la mentalità. Tra loro la scrittrice gay Amy Siskind: «La perdono per i tweet omofobi. Ricordate che la maggioranza del Paese era contro le nozze gay fino a 10 anni fa.

alexi mccammond 2

La gente sbaglia, cresce, cambia. Deve esserci spazio per farlo».

alexi mccammond 7 alexi mccammond alexi mccammond ducklo e alexi mccammond di axios la giornalista alexi mccammond tj ducklo assieme a alexi mccammond di axios Tj ducklo e Alexi McCammond di Axios alexi mccammond 3