"DA ANNI LOTTO CON LA DEPRESSIONE, NON RIUSCIVO A PIEGARE LE GAMBE E AVEVO ATTACCHI DI PANICO PRIMA DEI CONCERTI" - KEKKO SILVESTRE, IL CANTANTE DEI MODA', RACCONTA IL SUO MALE OSCURO: "HO PENSATO DI SMETTERE DEL TUTTO, MIA FIGLIA MI CHIEDEVA: 'PERCHÉ NON CANTI PIÙ?'. LE DICEVO CHE ERA PER IL MAL DI GOLA. ERO COSÌ DISTRUTTO CHE ACCOLSI BENE LA NOTIZIA DELLO STOP DEI TOUR PER IL COVID. LA PANDEMIA, INVECE, MI HA DATO IL COLPO DI GRAZIA" - "NON SONO GUARITO, MA IL TOUR DELL’ANNO SCORSO MI HA FATTO CAPIRE CHE SE STAI SUL DIVANO NON GUARISCI…"