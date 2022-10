IL PASSATO TI TRAPASSA – BUFERA SU MEGHAN MARKLE PER UN VIDEO IN CUI FA UN POMPINO NEL FILM “BEVERLY HILLS, 90210”: LA CLIP È RIEMERSA DOPO CHE LA DUCHESSA DEL VITTIMISMO HA RACCONTATO DI AVER MOLLATO LA TV PERCHÉ SI SENTIVA TRATTATA DA DONNA ATTRAENTE, MA STUPIDA. PECCATO CHE DOPO NON SI SIA FATTA PROBLEMI A GIRARE SCENE HOT - ORA PURE LA STAMPA AMERICANA, CHE È SEMPRE STATA CLEMENTE, INIZIA A MENARE SULL’EX ATTRICETTA… - VIDEO

Nell'ultimo episodio del suo podcast Archetypes Meghan Markle ha ricordato con un certo ribrezzo i tempi in cui faceva «la ragazza con la valigetta» per il game show americano Deal or No Deal (il corrispettivo italiano è Affari tuoi). Spiegando che lasciò il programma, nel 2006, perché «mi sentivo trattata da stupida, sapevo di valere di più». Tenere una valigetta sul palco assieme ad altre venticinque donne a quanto pare era per l'ex attrice fonte di grande imbarazzo.

Ma come fa notare il New York Post, la Markle non aveva invece problemi a girare scene a luci rosse: due anni dopo aver lasciato Deal or No Deal, Meghan fece infatti una breve apparizione in Beverly Hills, 90210. E nel cameo praticava sesso orale a un uomo dentro un'auto.

La clip appena riemersa dal passato ha gettato la duchessa nella bufera: la stampa americana la accusa infatti d'essere un'ipocrita. In Archetypes Meghan ha detto di aver mollato Deal or No Deal perché si sentiva trattata da «bimbo», termine che nel linguaggio popolare americano si riferisce prevalentemente a una donna per convenzione attraente, sessualizzata, ingenua e poco intelligente. La duchessa ha anche ricordato che a lei, che ha «studiato Relazioni Internazionali al college», interessava essere valutata per il suo cervello.

Dunque non le piaceva affatto essere trattata, in tv, come un oggetto: «Con le altre ragazze dovevamo metterci in fila per l’applicazione di ciglia, extension o l’imbottitura per il reggiseno. Ci venivano dati anche dei voucher per la seduta di abbronzatura spray ogni settimana. Insomma, c’era un’idea molto precisa di come saremmo dovute andare in scena: si trattava solo di bellezza, non di cervelli».

Meghan mollò la tv, insomma, perché non voleva essere trattata come un oggetto sessuale. Eppure due anni dopo accettò un ruolo in cui non era certo meno sessualizzata, né meno trattata da donna oggetto: nell'episodio di Beverly Hills, 90210 - che risale al 2008 - la Markle interpreta Wendy, e pratica sesso orale su Ethan, interpretato da Dustin Milligan, mentre entrambi sono seduti nella macchina di lui. Ora quella clip - di cui la Markle naturalmente non ha mai parlato - è sbucata dal passato. Gettando la duchessa, accusata d'ipocrisia, nella bufera.

Non solo: tanti si sono scagliati anche contro le sue dichiarazioni a proposito di Deal or No Deal. Ad esempio un'altra ex «ragazza con la valigetta, Claudia Jordan, ha detto che i produttori del programma cercavano protagoniste dalla «personalità estroversa e divertente» e che nessuna di loro è stata mai trattata come un «bimbo». La celebre giornalista Megyn Kelly ha detto che a Meghan «piaceva essere trattata da donna oggetto», mentre Whoopi Goldberg ha commentato: «È la tv, bellezza. Non lo sapevi?».

Quindi la frecciatina del New York Post, che scrive: «Forse Meghan si sentiva tratta da stupida solo perché durante il game show la mandavano in onda per troppo poco tempo». Anche su Twitter, poi, i commenti al vetriolo si sprecano: «Quando ha sostenuto i provini non le è venuto in mente che si trattava di qualcosa in cui il cervello non è richiesto?», dice un utente. Mentre un altro scrive: «Arriverà mai il giorno in cui Meghan Markle smetterà di fare la vittima?».

