Due pesi e due misure. Rebecca Loos, l’amante di Beckham, ci ha messo una vita per scrollarsi di dosso il marchio di rovina matrimonio. Ma adesso che i Beckham hanno ricicciato la storia delle corna nel loro documentario, la Loos, che nel frattempo si è costruito una vita lontano dai riflettori, torna a vedere minata la sua reputazione.

Ora lei ha 46 anni, è un'istruttrice di yoga e vive un'esistenza isolata sulle montagne norvegesi con il marito medico e i loro due figli. La sua vita è cambiata radicalmente.

In questi giorni Rebecca parla raramente con la stampa e i suoi post sui social media dipingono un quadro idilliaco di "passeggiate curative" e vasche idromassaggio.

Eppure le cicatrici sono profonde. Ha detto di essere stata “utilizzata”, ha raccontato di soffrire di depressione e ha detto che "avrà sempre quell'etichetta: essere la ragazza che ha affermato di avere una relazione con Beckham".

E nonostante tutto il suo ritrovato equilibrio, ha ammesso di sentirsi "impotente" aggiungendo: «Non sempre mi hanno dato i migliori consigli e non sempre ho preso le decisioni migliori. So che alcune persone penseranno sempre che sono una persona terribile. A volte prendi decisioni che, col senno di poi, non prenderesti. Ma non posso cambiare le cose, quindi affronto la situazione nel miglior modo possibile».

Certamente, il senno di poi presta una luce diversa a una donna che non era la tipica candidata per rimanere invischiata in una storia così sordida.

Figlia del diplomatico olandese Leendert Willem Alberto Loos Bartholdi e di sua moglie inglese Elizabeth, ha studiato al Runnymede College, una scuola da 16.000 sterline all'anno, un'esclusiva scuola inglese vicino a Madrid. Dopo gli studi, ha lavorato nel settore bancario prima di dedicarsi alle pubbliche relazioni, unendosi all'ufficio di Madrid della società di gestione globale SFX.

Quando David, allora 28enne, si trasferì dal Manchester United al Real Madrid nell'estate del 2003, Rebecca, 26 anni, fu nominata sua assistente e incaricata di aiutare i Beckham a stabilirsi in città. È stato un periodo di solitudine per il centrocampista, spesso a distanza da Victoria a Londra e dai loro due giovani figli, Brooklyn e Romeo.

«In realtà avevamo molto in comune - ha detto Rebecca dopo aver rivelato la loro relazione - Entrambi amiamo le macchine. Andavamo in giro per Madrid. Era ansioso di imparare la lingua, conoscere la cultura e il cibo. Victoria non c'era mai. Era solo. Abbiamo passato dei momenti speciali insieme e l'ho reso felice».

Dopo essere stata fotografata in una discoteca con David quel settembre, iniziarono a circolare voci su una relazione e Rebecca, trasferita dalla società di gestione a compiti più umili, era terrorizzata di essere licenziata.

Quando la storia apparve su “News of the World” nell’aprile successivo, Rebecca, essendo stata licenziata, aveva un lavoro con un’altra società. Ha detto che non aveva molta scelta nel collaborare con il giornale: «Sapevo che sarebbe uscito comunque, quindi volevo controllarlo. Quando il giornale mi ha detto quello che sapevano, ho deciso che sarebbe stato meglio collaborare».

I dettagli della presunta relazione – raccontati indirettamente tramite un “amico” – sono vennero scodellati per mesi. Uscì fuori che David, "ferito" dal fatto che Victoria, concentrata sulla sua carriera discografica a Londra, lo stesse "ignorando", aveva baciato Rebecca per la prima volta dopo aver giocato a Obbligo o Verità in un ristorante prima di portarla in un ristorante e poi nella sua suite di un lussuoso albergo.

«Teneva la testa di Rebecca tra le mani, la baciava appassionatamente e diceva: 'Ho desiderato stare con te così a lungo' - ha ricordato l'"amico", che ha aggiunto - Ha abbassato le luci e ha iniziato a togliersi i vestiti. Anche Rebecca si spogliò e rimasero nudi in mezzo alla stanza, baciandosi appassionatamente. Fecero l'amore "per ore" e si incontrarono di nuovo la notte successiva».

Dopo la presunta relazione durata quattro mesi ormai pubblica, iniziò la demolizione della reputazione di Rebecca. È stata accusata di flirtare con altre star. Rinchiusa nella villa madrilena con sette camere da letto dei suoi genitori, ha descritto il calvario: "dieci mesi della mia vita che mi hanno segnato per il resto della mia vita".

Sebbene i Beckham non abbiano risposto direttamente, David si è descritto come "felicemente sposato" e Victoria avrebbe detto a un'amica di famiglia che Rebecca era una "vacca bugiarda". Il cognato di Victoria, Haydn Isted, sposato con sua sorella Louise, ha definito la relazione un "mucchio di bugie" e Rebecca "un'aspirante bugiarda in erba".

Certamente, visto che i Beckham venivano fotografati mentre si baciavano teneramente in vacanza sulle Alpi francesi nel giro di pochi giorni, sembrava proprio così. Il mese successivo Max Clifford dichiarò di aver fatto fruttare a Rebecca 800.000 sterline per la sua storia e si vantò che la sua cliente si stesse godendo la fama.

Rebecca si trasferì a Londra per perseguire le luci della ribalta ma negò di aver ricevuto somme così ingenti: «Non sono stata pagata nemmeno la metà di quello che la gente cita. La gente presume che l'attenzione fosse qualcosa che desideravo, ma non lo era».

