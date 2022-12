20 dic 2022 18:29

IL PASSATO TI TRAPASSA - È STATA CONDANNATA A DUE ANNI DI CARCERE, CON SOSPENSIONE DELLA PENA, LA 97ENNE IRMGARD FURCHNER, EX SEGRETARIA DEL CAMPO DI STERMINIO DI STUTTHOF, IN POLONIA – GIUDICATA COLPEVOLE DI COMPLICITÀ NELL'OMICIDIO DI OLTRE DIECIMILA PERSONE – NEL 2021 LA DONNA, CHE VIVE IN UNA CASA DI RIPOSO, AVEVA ANCHE TENTATO LA FUGA PER EVITARE IL PROCESSO, MA…