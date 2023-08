PASSEGGERI CORNUTI E MAZZIATI – SAPPIATE CHE DOPO AVER SBORSATO UNA FORTUNA PER COMPRARE UN BIGLIETTO AEREO NON È DETTO CHE CI SIA POSTO PER VOI SUL VOLO. LE COMPAGNIE AEREE NE VENDONO PIÙ DI QUELLI DISPONIBILI (IL COSIDDETTO “OVERBOOKING”). IL MOTIVO? “TAPPARE I BUCHI” NEL CASO IN CUI QUALCHE PASSEGGERO NON SI PRESENTI – COSA FARE PER NON RIMANERE A TERRA? EFFETTUARE IL CHECK-IN ONLINE PUÒ ASSICURARVI UN POSTO. TUTTI I "TRUCCHETTI" PER RIUSCIRE A PARTIRE...

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “Il Messaggero”

Overbooking, ritardi, aeroporti chiusi, dirottamenti dei voli. Benvenuti nell'estate a ostacoli riservata a chi prende l'aereo. Il traffico aereo ha già raggiunto il numero di passeggeri del 2019, prima del Covid, in giugno siamo a più 2,6 per cento (19,3 milioni di viaggiatori). L'affollamento dei cieli ha regalato anche disagi: un po' per criticabili pratiche commerciali (l'overbooking appunto che significa vendere più posti di quelli presenti sull'aereo e dunque lasciare a piedi qualche passeggero […]); a volte contano i guai organizzativi, visto che in Europa nell'ultima settimana di luglio solo il 61 per cento dei voli è atterrato in orario […]

Torniamo all'overbooking. Racconta il vicepresidente di Adoc, Alessandro Cafagna: «Quest'estate le segnalazioni di chi ci ha chiesto aiuto per questo tipo di problema sono aumentate sensibilmente, almeno del 15 per cento. La compagnia deve garantire la riprotezione, ma anche un risarcimento in denaro che può arrivare a 600 euro. Secondo noi sarebbe necessario un provvedimento legislativo che proibisca o limiti questa pessima procedura».

Spiega il presidente di Enac (ente nazionale dell'aviazione civile), Pierluigi Di Palma: «Si tratta di una pratica commerciale molto antipatica che purtroppo non è proibita dalla legge. La compagnia, affidandosi all'intelligenza artificiale, prevede il numero di passeggeri che fisiologicamente non si presenteranno e vende più posti di quelli disponibili. Ma in un'estate in cui i load factor, i tassi di riempimento, sono molto alti, questo meccanismo ogni tanto va in tilt». […]

Come si può evitarlo? Se si fa il check-in, anche online, tra i primi questo può aiutarci a non essere tra i prescelti (e meglio acquistare la scelta del posto). Se parliamo di compagnie tradizionali, essere iscritti al programma fedeltà (e avere uno status di livello medio-alto) ci aiuta, mentre imbarcare il bagaglio può essere scomodo e costoso, ma in teoria previene che la scelta di lasciarci a terra ricada su di noi, perché poi ci sarebbe una perdita di tempo eccessiva per sbarcare il bagaglio.

In generale, viaggiare al mattino aiuta a ridurre rischi overbooking (o quanto meno potremo essere trasferiti su un volo successivo) oltre che più in generale a evitare i ritardi. Quali sono i diritti del passeggero? Solitamente la compagnia aerea cerca volontari e offre denaro o voucher a chi è disponibile a rinviare la partenza (dunque se si ha la possibilità senza troppi problemi di rinviare la partenza può diventare anche un buon affare per il passeggero). Altrimenti, sceglie chi deve rinunciare al volo e, da regolamento, deve garantire un volo alternativo. Prevista anche una compensazione pecuniaria che varia dai 250 ai 600 euro a seconda della durata del volo […]

