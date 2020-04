LA PASSEGGIATA PIU’ LENTA DEL SECOLO – A ROMA UNA DONNA PORTA A SPASSO LA TARTARUGA, MULTATA DI 206 EURO. IL RETTILE HA IMPIEGATO 2 ORE PER FARE IL GIRO DEL PALAZZO – LA GIUSTIFICAZIONE: “LA TARTARUGA DEVE USCIRE UNA VOLTA AL GIORNO COME FOSSE UN QUALSIASI ANIMALE DOMESTICO”...

Rinaldo Frignani per il “Corriere della Sera - Edizione Roma”

tartaruga 1

La passeggiata più lenta del secolo. Due ore per fare il giro del palazzo. Che lo abbia fatto apposta oppure no è ancora presto per dirlo, fatto sta che «la tartaruga deve uscire una volta al giorno come fosse un qualsiasi animale domestico». Questa la spiegazione fornita - fra il bizzarro e il naturalistico - da una 60enne fermata dai carabinieri nel pomeriggio di Pasquetta mentre aspettava che la sua tartaruga da compagnia arrivasse alla fine del marciapiede di piazza dei Gerani, a Centocelle.

Una passeggiata proibita secondo i militari dell' Arma, sia perché troppo lunga visto il passo del rettile, sia perché la testuggine non è un cane, e quindi non può essere considerato comprovato motivo portarla fuori per ore per farle fare i bisogni: dopo un vivace scambio di battute con la pattuglia - visto anche il fatto che una situazione del genere non si era ancora verificata nel variegato panorama delle giustificazioni fornite dai cittadini per uscire di casa - alla padrona della tartaruga non è rimasto altro da fare che accettare di buon grado la multa da 206 euro per non aver rispettato la disposizione dell' autorità.

tartaruga

Per tornare a casa la 60enne ha preso in braccio il rettile e si è avviata verso il portone, mettendoci di meno. D' ora in poi la sua tartaruga potrà passeggiare solo in corridoio.