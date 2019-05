NON FATEVI ROVINARE GLI ORGASMI: IL SESSO IN GRAVIDANZA E' CONSIGLIATO! – NON SOLO AIUTA LE FUTURE MAMME AD AVERE MINORI COMPLICANZE SIA DURANTE I 9 MESI, SIA NEL PARTO, MA PUÒ SERVIRE ANCHE AL NASCITURO – NON ULTIMO, UN MARITO SESSUALMENTE FELICE IN GRAVIDANZA È ANCHE UN PADRE MIGLIORE (E MAGARI VI RISPARMIERÀ LE CORNA) - OVVIAMENTE SE LA GESTAZIONE HA UN DECORSO NORMALE E SE IL MEDICO…