PATAGONIA E PARACULI! - YVON CHOUINARD, IL FONDATORE DEL MARCHIO "PATAGONIA", E LA SUA FAMIGLIA, HANNO TRASFERITO LE LORO AZIONI (VALORE: 3 MILIARDI DI DOLLARI) A UN FONDO E A UN'ORGANIZZAZIONE NO-PROFIT: ENTRAMBE DOVRANNO GARANTIRE CHE TUTTI I PROFITTI SIANO USATI PER COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO - "SPERIAMO CHE QUESTO INFLUENZI UNA NUOVA FORMA DI CAPITALISMO", HA DETTO LA LEGGENDA DELL'ALPINISMO AMERICANO. CI CREDE DAVVERO O È SOLO UNA GRAN PARACULATA PER ACCONTENTARE CHI SI LAGNA CONTRO I MILIARDARI...

(ANSA) - Rivoluzione all'insegna della filantropia per Patagonia, brand iconico dell'outdoor. L'83/enne proprietario, la leggenda dell'alpinismo americano Yvon Chouinard, e la sua famiglia hanno ceduto la società trasferendo le loro azioni, valutate circa 3 miliardi di dollari, a un fondo ad hoc e a un'organizzazione no-profit: entrambe sono state create per preservare l'indipendenza della compagnia e garantire che tutti i suoi profitti - circa 100 milioni l'anno - siano usati per combattere il cambiamento climatico e proteggere le terre non sviluppate nel mondo. Lo scrive il New York Times.

L'inusuale mossa arriva in un momento di crescente pressione su miliardari e grandi società, la cui retorica a favore di un mondo migliore è spesso oscurata dai loro contributi ai problemi che asseriscono di voler risolvere. "Speriamo che questo influenzi una nuova forma di capitalismo che non si risolva con pochi ricchi e un sacco di poveri, stiamo cedendo la massima quantità di denaro a persone che stanno lavorando attivamente per salvare questo pianeta", ha spiegato Chouinard.

Patagonia continuerà ad operare come società privata a scopo di profitto, con base a Ventura, in California, vendendo oltre 1 miliardo tra giacche, cappelli e pantaloni da scii ogni anno. Ma i Chouinard, che hanno controllato Patagonia sino ad agosto, non saranno più proprietari dell'azienda. La famiglia ha trasferito irrevocabilmente le azioni con diritto di voto, pari al 2% del totale, in una nuova entità denominata Patagonia Purpose Trust. Il fondo, che sarà supervisionato da membri della famiglia e da loro stretti consiglieri, mira a garantire che Patagonia tenga fede al suo impegno di gestire l'attività in modo socialmente responsabile e ceda i profitti.

A causa di questa donazione, i Chouinard pagheranno 17,5 milioni di tasse. La famiglia ha inoltre donato il restante 98% delle azioni comuni a una nuova no-profit chiamata Holdfast Collective, che riceverà tutti i profitti della compagnia e li userà per contrastare il climate change. Un'operazione, quest'ultima, che non comporta alcun beneficio fiscale.

