MATRIMONIO DI Gianpi Tarantini

Il matrimonio, a Roma, non ha avuto risonanza mediatica. Ma dei suoi effetti, a Bari, parlano tutti.

Dopo che il Tg Norba ha rivelato che circa la metà degli invitati alla festa di nozze di Gianpaolo Tarantini — il «Gianpi» diventato famoso per le cene organizzate da Silvio Berlusconi, al centro di inchieste e processi nel 2011 — è risultata positiva al coronavirus.

LA LOCATION DEL MATRIMONIO

Gran parte degli invitati proveniva dalla Puglia e una cinquantina di loro — ha rivelato il tg di Telenorba — hanno scoperto di essere affetti dal Covid-19 qualche giorno dopo il ritorno a casa. Alcuni, secondo la ricostruzione, sarebbero anche ricoverati in situazione difficile.

AL MATRIMONIO DI TARANTINI NESSUNA MASCHERINA

Tarantini, che ai tempi delle inchieste era sposato con Angela Nicla Devenuto, da cui si è separato, si è risposato lo scorso 31 gennaio con la nuova compagna Allegra Zingone.

Oggi lavora per American Industries, società di abbigliamento, e si è rifatto una vita tra Roma e Cortina. Ma ovviamente i contatti con Bari sono rimasti.

Tra i contagiati del matrimonio, sempre secondo il Tg Norba, ci sarebbero infatti anche numerosi professionisti pugliesi che hanno avuto a che fare con «Gianpi» ai tempi delle feste nelle ville e nelle case di Berlusconi.

Adesso, ovviamente, si sta cercando di ricostruire la mappa dei contatti dei positivi.

