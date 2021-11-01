PATRICK ZAKI GIULIO REGENI MURALE MURALES
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PATRICK ZAKI SARA' TRASFERITO IN UN NUOVO CARCERE - LA PREOCCUPAZIONE DELLA FAMIGLIA E' CHE POSSA FINIRE IN UNA PRIGIONE CON CONDIZIONI DI VITA PEGGIORI - LA RETE DI ATTIVISTI "FREE PATRICK" HA FATTO SAPERE SUI SOCIAL CHE LO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA RISCHIA DI CAMBIARE PRIGIONE PERCHE'...-
PATRICK ZAKI GIULIO REGENI MURALE MURALES
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FERMI TUTTI! MADDALENA CORVAGLIA INTERVIENE A DIFESA DEL SUO STORICO EX ENZO IACCHETTI E SMENTISCE LA FALSA NOTIZIA CIRCOLATA IN RETE IN CUI SI FACEVA RIFERIMENTO ALLA PRESUNTA LUDOPATIA CON ANNESSO CRAC FINANZIARIO DEL CONDUTTORE DI "STRISCIA". “NOTIZIE DIFFAMATORIE E GRATUITAMENTE LESIVE DELLA DIGNITÀ DI UN UOMO PERBENE” - VIDEO
“SEI PEGGIO DI SALVINI…” – I RENZIANI SI SCAGLIANO CONTRO ENRICO LETTA. DOPO IL PUTIFERIO DELL'ESTRATTO CONTO DI MATTEUCCIO PUBBLICATO DAL "FATTO" TANTI CHIEDEVANO L'INTERVENTO DI SOLIDARIETÀ DA PARTE DI ENRICHETTO, CHE INVECE IN STILE SALVINI HA PUBBLICATO LA FOTO DI UN BICCHIERINO DI PONCE ALLA LIVORNESE VITTORI CON LA DIDASCALIA "SERATONA ALLA GRANDE...". NESSUNA FRECCIATA IRONICA AL NEMICO (RENZI) IN DIFFICOLTÀ, LO STATO MAGGIORE LETTIANO FA SAPERE CHE "IL TWEET SI RIFERIVA ALLA GIORNATA DI IERI A PISA"
SALE IL CAOS IN TIM - MENTRE SI AVVICINA LA RESA DEI CONTI NEL CDA CONVOCATO PER GIOVEDÌ PROSSIMO (NEL MIRINO DI VIVENDI C’È GUBITOSI), A TENERE ALTA LA TENSIONE È IL FONDO AMERICANO KKR, CHE AD APRILE È ENTRATO NEL CAPITALE DI FIBERCOP, SOCIETÀ CONTROLLATA DA TIM COL 37,5%, E STAREBBE CONSIDERANDO DI SALIRE FINO A COMPRARSI TUTTA LA SOCIETÀ DI RETE. NON SOLO: SECONDO FONTI AMERICANE, KKR STAREBBE VALUTANDO ADDIRITTURA UN INGRESSO DIRETTO IN TIM. UNO SCENARIO CHE, NEL CASO SI VERIFICASSE, SCATENEREBBE UN TERREMOTO NELLA FINANZA ITALIANA...
"LE MANIFESTAZIONI NO GREEN PASS? SONO AL LIMITE DELL'INGIUSTIFICABILE" - FRANCO LOCATELLI, COORDINATORE DEL CTS: "NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE NESSUN SEGNALE MA NEANCHE ABBANDONARCI ALL'ALLARMISMO PERCHE' L'ITALIA, ASSIEME A SPAGNA E PORTOGALLO, E' LA MIGLIORE IN EUROPA..."
“È UNA STAGIONE CHE FA DOLORE AL CORPO E ALL'ANIMA” – MOURINHO DOPO IL TONFO DI VENEZIA RIMPIANGE JUAN JESUS E BRUNO PERES (ANNAMO BENE): "QUESTA ROSA NON È PIÙ FORTE DI QUELLA DELL'ANNO SCORSO. NON HO MAI DETTO CHE SIAMO DA QUARTO POSTO MA QUELLO E’ IL NOSTRO OBIETTIVO - SUL RIGORE NON MI ESPRIMO. VAR? REGOLE FATTE PER CHI CAPISCE POCO DI CALCIO"
CAFONALINO - CHI MANCAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI “IL CAMPO DI BATTAGLIA” NELLA GALLERIA SORDI A ROMA? GIANCARLO GIORGETTI, CHE NON SI È PALESATO A CAUSA DELLA RIUNIONE DI PARTITO PER RISOLVERE I CASINI LEGHISTI, MA HA MANDATO UN VIDEOMESSAGGIO: "DRAGHI HA FATTO SCELTE CHIARE, NETTE. HA RIMOSSO I DUBBI DEGLI OSSERVATORI" - TRA I PRESENTI LUIGI DI MAIO, BIANCA BERLINGUER, LUIGI MANCONI E… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"