Estratto dell'articolo di Marina Mojana per “il Sole 24 Ore”

[…]La storia d’amore di Paul Newman e di Joanne Woodward è durata cinquant’anni, fino alla morte di lui, nel settembre 2008, ma continua nei ricordi delle figlie e di chi li ha conosciuti.

[…] ora l’asta di Sotheby’s New York, «A life of Legacy: The Joanne Woodward & Paul Newman Collection», a riaccendere i riflettori sul mondo più intimo e domestico della coppia. La vendita propone 300 oggetti – tra ricordi e feticci – e si articola in tre aste online fino al 12 giugno; include sceneggiature, costumi e vari cimeli cinematografici, oltre a ricordi personali di Joanne, come il suo abito da sposa o il letto per la camera del sesso (detta hot fack), ridipinta per fare una sorpresa al marito, ma anche i quadri e i mobili di arte americana dell’Ottocento (stime da 200 a 1.500 dollari), che acquistò per arredare la fattoria di Westport, in Connecticut, dove si erano trasferiti una volta lasciata la villa di Beverly Hills (asta dal vivo il 12 giugno).

Il pezzo forte della vendita è la sezione dedicata agli orologi da polso di Newman, una vera e propria passione dell’attore (l’asta dal vivo sarà il 9 giugno), accanto a quella per le automobili da corsa e le gare in IndyCar, che iniziò a frequentare dopo aver girato il film Indianapolis pista infernale (1969).

[…] Nell’asta online fino al 13 giugno sono offerti 100 lotti tra caschi personalizzati, tute da gara, coppe; con il team di Dick Barbour Racing, Paul Newman arrivò secondo nel 1979 al volante della Porsche 935 nella 24 Ore di Le Mans e nel 1995 primo alla 24 Ore di Daytona Race, nella classe GT-1, aveva 70 anni. Questa fu l’unica passione non condivisa dalla moglie, che stava in ansia ad ogni gara, dove lui si presentava in camper con tutta la famiglia. Una volta Joanne gli regalò un Rolex Cosmograph Daytona 6239 con inciso: «Drive Carefully Me»; Paul lo portava sempre al polso; pochi mesi prima di morire lo regalò a James Cox, fidanzato della figlia Nell. Nel 2017 il Rolex andò all’asta da Christie’s e passò di mano per 17,8 milioni di dollari.

Scorrendo i 300 oggetti in vendita emerge il vivere quotidiano dei Newman, non così lontano, nei gusti e nello stile, da quello di tante famiglie della middle class statunitense. Joanne e Paul avevano gestito il successo con buon senso e rimasero persone semplici e normali, impegnate a sostenere il partito democratico e a fare beneficienza. Joanne ricamava i cuscini per la casa – ce ne è uno da sgabello, con una volpe maliziosa lavorata a mezzopunto, in asta per 300 dollari – Paul praticava tanti sport e in asta si trovano sci, pattini da ghiaccio, tute da tennis, scarpe da ginnastica per poche centinaia di dollari. […]

