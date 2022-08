PAUL PELOSI, IL MARITO DELLA SPEAKER DELLA CAMERA NANCY PELOSI, E' STATO CONDANNATO A CINQUE DI GIORNI DI CARCERE E TRE ANNI DI LIBERTÀ VIGILATA PER UN INCIDENTE AUTOMOBILISTICO MENTRE ERA UBRIACO - DEI CINQUE GIORNI DIETRO LE SBARRE, L'UOMO NE HA GIÀ SCONTATI DUE E ALTRI DUE GLI SONO STATI CONDONATI. IL GIORNO RESTANTE LO TRASCORRERÀ A UN CORSO IN TRIBUNALE… - VIDEO!

(ANSA) - Cinque di giorni di carcere e tre anni di libertà vigilata. E' la condanna inflitta a Paul Pelosi, il marito della potente Speaker della Camera Nancy Pelosi, per un incidente automobilistico mentre era ubriaco. Dei cinque giorni dietro le sbarre Pelosi ne ha già scontati due e altri due gli sono stati condonati.

nancy e paul pelosi 4

Il giorno restante lo trascorrerà a un corso in tribunale. Il marito della Speaker - che si è dichiarato colpevole di uno dei capi di accusa mossi nei suoi confronti per ridurre al minimo il carcere - dovrà anche pagare multe per 1.700 dollari, sottoporsi a un corso per guida in stato di ebbrezza e installare sul suo veicolo un dispositivo per il controllo del tasso alcolico che, se risulterà superiore ai limiti, impedirà l'avvio del motore.

Con la sentenza è stato diffuso il video dell'incidente del 28 maggio nella Napa Valley, in California, mentre la moglie era sull'altra costa del Paese, a Rhode Island. L'82enne era a bordo della Porsche quando, tentando di attraversare la SR-29, si è scontrato con una Jeep. Al di là di qualche graffio, Pelosi è uscito illeso dall'incidente così come il guidatore dell'altro veicolo.

nancy e paul pelosi 3

Il video girato dalle telecamere della polizia mostra Pelosi definirsi agli agenti come una "personalità di alto profilo" e consegnare loro la patente e il tesserino della '11-99 Foundation', associazione di beneficienza che offre assistenza agli agenti stradali della California e aiuti in termini di finanziamenti scolastici ai loro figli. I poliziotti lo rassicurano sul fatto di non volergli creare problemi: "Se ci ha raccontato la verità, non ha nulla da temere", dice uno degli agenti. Pelosi, i cui test hanno rivelato un tasso alcolico sopra la media, confessa di aver bevuto un bicchiere di champagne prima di cena intorno alle 19, e poi un bicchiere di vino.

nancy e paul pelosi 2

Le immagini lo ritraggono nel tentativo di superare il test dell'alcol: ma incontra non poche difficoltà e agli agenti non sfugge. I due poliziotti parlano infatti di "oggettivi" segnali di ubriachezza: "Si deve appoggiare all'auto solo per restare in equilibrio", si sentono dire. Ma nonostante lo spavento, per Pelosi l'incidente si è tradotto solo in grattacapo momentaneo, senza implicazioni gravi né per lui né per la moglie.