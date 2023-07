PAURA A CAGLIARI: IN PIENO CENTRO UN FURGONCINO, SENZA CONDUCENTE, SI È SCHIANTATO CONTRO I TAVOLINI DI UN BAR - IL BILANCIO E' DI 15 I FERITI: 9 PERSONE SONO STATE PORTATE IN OSPEDALE, MA NESSUNA DI LORO È IN GRAVI CONDIZIONI – IL MEZZO ERA PARCHEGGIATO IN CIMA A UNA SALITA QUANDO HA INIZIATO A MUOVERSI - GLI INQUIRENTI STANNO INDAGANDO SE LA COLPA DELL’INCIDENTE SIA DELL’AUTISTA CHE NON HA INSERITO IL FRENO A MANO O SE SI TRATTA DI UN... - VIDEO

Estratto da www.corriere.it

furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 2

Un camion è piombato tra i tavolini dei ristoranti nel cuore di Cagliari. Almeno 15 persone sono rimaste ferite; nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi condizioni.

Il furgone, che non aveva nessuno alla guida e che appartiene a una ditta di materiale edile, è finito sui tavolini all’aperto nella zona pedonale di corso Vittorio Emanuele, forse per il malfunzionamento dei freni, e si è abbattuto, in particolare, sul dehors del «Taccas», all’altezza del civico 22, non lontano da piazza Yenne.

furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 3

Secondo una prima ricostruzione il camion era stato parcheggiato in piazza Yenne. Qui, quasi all’angolo con via Manno, era parcheggiato il camion cassonato di una ditta edile che, senza conducente a bordo, è precipitato poco prima delle 14.30 lungo la pendenza, infilandosi incredibilmente nel largo marciapiede sulla sinistra del Corso, dove si affacciano una serie di locali coi tavoli all’aperto.

furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 1

Sette clienti, in maggioranza turisti con traumi non gravi, sono stati trasportati (uno in codice giallo) in pronto soccorso dalle ambulanze del 118: tre sono arrivati al Policlinico universitario, due all’ospedale Brotzu e altrettanti al Santissima Trinità. Sul posto sono accorsi anche i vigili del fuoco.

furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 5

Due le ipotesi: l’autista del mezzo, entrato in zona a traffico limitato per fare delle consegne, potrebbe essere sceso dimenticandosi di inserire il freno mano, oppure lo stesso si sarebbe sganciato per un guasto. […]

furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 6 furgone si schianta contro i tavolini di un bar a cagliari 4