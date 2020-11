5 nov 2020 13:26

PAURA CHE VINCA TRUMP? - L’ANSIOGENA NOTTE ELETTORALE DEI VIP CHE HANNO VOTATO BIDEN: SHARON STONE PIANGE ALL’ARRIVO DEI PRIMI RISULTATI, CARDI B FUMA TRE SIGARETTE E KHLOE KARDASHIAN NON RIESCE A DORMIRE – E C’È CHI, COME JOHN LEGEND E BRUCE SPRINGSTEEN, HA ANNUNCIATO CHE LASCERÀ GLI STATI UNITI SE DOVESSE VINCERE DI NUOVO IL PUZZONE. MA TRANQUILLI: LA STESSA MINCHIATA L’AVEVANO DETTA ALTRI E NON SI E' MAI MOSSO NESSUNO… - VIDEO