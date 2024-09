PAURA E DELIRIO IN LIGA - LE STELLE DEL CAMPIONATO SPAGNOLO CORRONO AI RIPARI DOPO I CASI DI VIOLENZA SESSUALE DA PARTE DELL'ATTACCANTE DEL VALENCIA RAFA MIR E DELL'EX DIFENSORE DEL BARCELLONA DANI ALVES - DIVERSI CALCIATORI HANNO INIZIATO A UTILIZZARE UN "CONTRATTO DI CONSENSO SESSUALE" PER EVITARE DI ESSERE COINVOLTI IN QUALCHE SCANDALO - QUELLO CHE FA DISCUTERE DEL DOCUMENTO È UNA CLAUSOLA SULLO "STUPRO ACCIDENTALE", OVVERO…

Aquí podéis ver el "Contrato de Consentimiento" para mantener relaciones sexuales que circula entre los futbolistas de Primera División. Saquen sus propias conclusiones, pero el apartado violación accidental me parece aberrante. ? pic.twitter.com/xpbMyrDOYt — Miguel Galan (@MiguelGalanCNFE) September 10, 2024

Estratto dell'articolo di Andrea De Pauli per www.corrieredellosport.it

[…] Il contratto di consenso propedeutico a un rapporto sessuale è pura realtà e, a quanto sembra, il suo utilizzo sarebbe in crescita esponenzialmente presso i calciatori della Liga spagnola. Almeno è quanto assicurato davanti alle telecamere di “Cuatro” da Miguel Angel Galan, presidente della scuola di allenatori iberica, che […] si è preso […] la briga di pubblicare sui suoi canali social una copia integrale del documento.

PRECEDENTI DANI ALVES E RAFA MIR

La questione è di stretta attualità in Spagna, a maggior ragione dopo la recente notte passata in cella dall’attaccante del Valencia, Rafa Mir, accusato di aggressione sessuale da due ragazze a poche ore dal derby col Villarreal, dopo che per un intero anno ha tenuto banco, da queste parti, il caso Dani Alves, condannato in primo grado a quattro mesi e mezzo per stupro. […] Precedenti che starebbero consigliando a diversi calciatori di adottare il controverso documento.

SESSO, I DETTAGLI DEL CONTRATTO

Si tratta di un contratto di un paio di fogli, redatto in inglese, che si apre con l’identificazione dei soggetti che pongono nome e cognome, prima di accordarsi fin nei minimi dettagli sull’imminente realizzazione del loro incontro sessuale, dopo aver assicurato di «sentirsi attratti reciprocamente e di voler manifestare questa attrazione». Successivamente viene compilato un dettagliatissimo questionario, in cui vengono indicate le diverse pratiche concordate e non manca un’ultima casella, alla voce «altre pratiche», per non mettere limiti alle fantasie.

Viene richiesto, poi, di esplicitare anche quali metodi contraccettivi verranno utilizzati. Ma la questione che sta facendo più discutere è la presenza di un’agghiacciante clausola che contempla «lo stupro accidentale», nel caso in cui, «senza colpa e senza intenzione», vi sia una «penetrazione non consentita». […]

