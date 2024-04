PAURA E DELIRIO A LONDRA! UN 36ENNE ARMATO DI KATANA HA ACCOLTELLATO QUATTRO PERSONE, PRIMA DI ESSERE ARRESTATO – L’AGGRESSIONE È AVVENUTA NELLA PERIFERIA NORD-EST DELLA CAPITALE INGLESE – LA POLIZIA ESCLUDE IL MOVENTE TERRORISTICO – UN TESTIMONE RACCONTA: “L'UOMO CORREVA IN GIRO CON UNA SPADA DA SAMURAI, HA COLPITO QUATTRO PERSONE DOPO AVER FATTO SCHIANTARE IL SUO FURGONE CONTRO UNA CASA” – VIDEO

uomo con una katana accoltella 4 persone a londra a Hainault

(Adnkronos) - Almeno quattro persone sono state ferite da un uomo armato di Katana o di qualcosa simile a un machete vicino alla stazione della metropolitana di Hainault, a Ilford, alla periferia nord-orientale di LONDRA. Lo riferisce il Telegraph, secondo cui l'uomo - di cui circolano alcune foto sui social con indosso una felpa gialla e armato - è stato arrestato.

La notizia dell'arresto è stata confermata sui social anche dal deputato Labour della circoscrizione Ilford North, Wes Streeting. Un testimone ha dichiarato di aver visto un uomo "correre in giro con una spada da samurai" che "ha accoltellato quattro persone dopo aver fatto schiantare il suo furgone contro una casa".

Secondo quanto riferito dai media britannici, l'assalitore ha 36 anni e si è schiantato contro una casa a Thurlow Gardens. Prima di essere arrestato, avrebbe aggredito anche due agenti. La stazione della metropolitana di Hainault, intanto, è stata chiusa dalla polizia.

(ANSA) - L'accoltellamento multiplo di almeno quattro persone avvenuto questa mattina nei pressi della stazione della metropolitana di Hainault, nel nord-est di Londra, non è un atto di terrorismo. Lo ha dichiarato la polizia di Londra. "Non crediamo che ci sia alcuna minaccia in corso per la comunità. Non stiamo cercando altri sospettati", ha dichiarato il vice comandante Ade Adelekan precisando che l'uomo finito in manette è un 36enne. Inoltre è emerso che l'aggressore era armato con una spada.

