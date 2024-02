PAURA E DELIRIO IN PROVINCIA DI MODENA: UN EX CARABINIERE IN PENSIONE, 70 ANNI, SI È BARRICATO IN CASA INSIEME ALLA MOGLIE. L'UOMO È ARMATO - IL PENSIONATO, GIA' NEL 2022, AVEVA MANIFESTATO I SINTOMI DELLA DEPRESSIONE E AVEVA REALIZZATO UN GESTO SIMILE IL 26 DICEMBRE 2022, POI SI ERA ARRESO DOPO UNA LUNGA TRATTATIVA - SUL POSTO C'È UN MEDIATORE SPECIALIZZATO CHE STA TRATTANDO CON L'UOMO...

Da www.la7.it

Da questa mattina a Pavullo, nel Modenese, sono in corso trattative tra le forze dell'ordine e un ex carabiniere in pensione di 70 anni che si è barricato in casa insieme alla moglie, armato. Questo non è il primo episodio simile per l'uomo. Carabinieri e polizia, supportati da reparti speciali provenienti da Livorno, stanno monitorando attentamente la situazione.

Le strade sono state chiuse e sul posto sono presenti anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Si sta aspettando l'intervento di un mediatore specializzato. Questo non è il primo episodio del genere per l'uomo, che già nel 2022 aveva manifestato segnali di crisi depressiva.

(ANSA) - Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, in Appennino modenese, e con lui c'è la moglie. L'uomo, sui 70 anni, aveva fatto un gesto simile il 26 dicembre 2022, quando si era arreso dopo una lunga trattativa. Sul posto i colleghi dell'Arma e la polizia e sarebbe in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto.