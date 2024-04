PAURA E DELIRIO A SYDNEY! – HA SOLO 15 ANNI L’AGGRESSORE CHE HA COLPITO CON UN COLTELLO IL VESCOVO ORTODOSSO MAR MARI EMMANUEL (RICOVERATO IN CONDIZIONI STABILI) E ALCUNI FEDELI –IL GIOVANE E’ STATO ARRESTATO. ERA NOTO ALLA POLIZIA AUSTRALIANA E NON ERA UN FREQUENTATORE DELLA CHIESA – DOPO L’ATTACCO CI SONO STATE PROTESTE FUORI DALL’EDIFICIO, ED È STATO NECESSARIO L’INTERVENTO DELLA POLIZIA, SCHIERATA IN ASSETTO ANTISOMMOSSA - VIDEO

AUSTRALIA: ATTACCO IN CHIESA, ARRESTATO 15ENNE, POLIZIA MOBILITATA PER SOMMOSSA

(Adnkronos) - Ha 15 anni il giovane arrestato per l'attacco con il coltello oggi in un chiesa cristiana di rito siriaco orientale in sobborgo di Sydney. Secondo i media locali, il giovane era noto alla polizia australiana e non era un frequentatore della chiesa dove ha assalito e pugnalato al volto e al corpo il vescovo Mar Mari Emmanuel mentre stava pronunciando un'omelia che era trasmessa in diretta streaming.

Dopo l'aggressione, in cui oltre al vescovo, un leader popolare della locale comunità, sono rimaste ferite altre tre persone, nessuno in pericolo mortale, ci sono state proteste nell'area che hanno costretto la polizia a schierare decine di agenti.

AUSTRALIA: VESCOVO FERITO IN ACCOLTELLAMENTO SYDNEY È STABILE

(LaPresse/AP) - In un messaggio sui social, la chiesa assira ortodossa di Christ the Good Shepherd a Wakeley, teatro di un'aggressione con coltello, ha fatto sapere che il vescovo Mar Mari Emmanuel e un sacerdote anziano, Isaac Royel, che sono rimasti feriti sono in condizioni stabili in un ospedale. "È desiderio del vescovo e del padre che preghiate anche per l'autore del crimine", si legge in un comunicato, "chiediamo inoltre gentilmente a chiunque si trovi nei locali della chiesa di andarsene in pace".

Il vescovo Emmanuel è stato descritto in passato dai media locali come una figura a volte divisiva su questioni come le restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.Un video pubblicato nel maggio 2023 dall'Australian Broadcasting Corporation su una campagna rivolta alla comunità LGBTQ+ mostrava il vescovo in un sermone che diceva che "quando un uomo si definisce donna, non è né un uomo né una donna, non è un umano, è un it. Ora, dal momento che sei un it, non mi rivolgerò più a te come a un umano perché non è una mia scelta, ma una tua scelta".

