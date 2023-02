10 feb 2023 19:31

PAURA A SANREMO! UN BORSELLO CON ALL'INTERNO DEI PROIETTILI E UNA SORTA DI INNESCO È STATO TROVATO NEL POMERIGGIO IN UNA STRADA NON DISTANTE DAL TEATRO ARISTON. IL PACCO NON POTEVA ESPLODERE - NEI GIORNI PRECEDENTI L’INIZIO DEL FESTIVAL LE FORZE DELL'ORDINE AVEVANO PREDISPOSTO UN AUMENTO DELLA SORVEGLIANZA IN CITTÀ PER TIMORE DI EVENTUALI AZIONI DEGLI ANARCHICI CHE PROTESTANO CONTRO IL 41 BIS A COSPITO…