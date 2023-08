PAURA PER UNA SPELEOLOGA ESPERTA RIMASTA BLOCCATA A 200 METRI DI PROFONDITÀ DURANTE UN'ESPLORAZIONE NELLA GROTTA DEL FALCO, SUI MONTI DEGLI ALBURNI, IN PROVINCIA DI SALERNO - LA STUDIOSA, CHE DOVREBBE AVERE CIRCA 25 ANNI, ERA IN COMPAGNIA DI ALCUNI COLLEGHI DURANTE L'ESPLORAZIONE, QUANDO PER CAUSE ANCORA DA CHIARIRE HA SUBITO UN INFORTUNIO – IN MOTO LA MACCHINA DEI SOCCORSI: IN CORSO IL RECUPERO

Estratto dell'articolo di Francesca Galici per ilgiornale.it

Sono momenti di angoscia per una speleologa rimasta bloccata a 200 metri di profondità durante un'esplorazione nella Grotta del Falco, sui monti degli Alburni, in provincia di Salerno. La studiosa, che dovrebbe avere circa 25 anni, era in compagnia di alcuni colleghi durante l'esplorazione, quando per cause ancora da chiarire ha subito un infortunio che non le permette di riprendere la via d'uscita.

Sul posto, a Corleto Monforte, è arrivato il Corpo nazionale soccorso alpino e Speleologico con diverse squadre locali, mentre altre squadre di soccorso provenienti da altre zone d'Italia si stanno organizzando per raggiungere il luogo e collaborare nelle operazioni di recupero. In queste ore sono in corso le operazioni di localizzazione della speleloga ma, soprattutto, attraverso i suoi colleghi, si sta cercando di valutare l'entità dell'infortunio occorso anche per coordinare le squadre di soccorso nel momento in cui verrà fatta uscire.

