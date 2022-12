28 dic 2022 17:55

NEL PD OGNI OCCASIONE È BUONA PER LITIGARE (E PER ATTACCARE GUALTIERI) – IL CANDIDATO DEM ALLA REGIONE LAZIO, ALESSIO D'AMATO, SI SCAGLIA CONTRO IL SINDACO, CHE NON PRENDE POSIZIONE SULLA PRESENZA DELLA NO-VAX MADAME AL CONCERTO DI CAPODANNO: “SE ORGANIZZIAMO CONCERTI È GRAZIE AI VACCINI. SONO ESTERREFATTO”. MA IL COMUNE TIRA DRITTO E CONFERMA LA PRESENZA SUL PALCO DELLA CANTANTE (PER MANCANZA DI VOCE), INDAGATA PER FALSO IDEOLOGICO...