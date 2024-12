10 dic 2024 11:36

PECCATI DI GOLA IN CONVENTO - I MONASTERI POSSONO ESSERE CONSIDERATI I PRIMI LABORATORI DI PASTICCERIA NELLA STORIA DELL'OCCIDENTE - DAL "TRIONFO DI GOLA" SICILIANO, ALLA PASTIERA E GLI STRUFFOLI NAPOLETANI E I BRIGIDINI ALL'ANICE FIORENTINI: SONO MOLTISSIMI I DOLCI CREATI DALLE SUORE DI TUTTA ITALIA - I MOTIVI SONO VARI: I DOLCI VENIVANO USATI COME OGGETTI DI SCAMBIO PER OMAGGIARE LE PERSONALITÀ IN VISITA, MA ERANO ANCHE UN MODO PER FINANZIARE IL CONVENTO E PER…