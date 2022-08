PECHINO E' AVVISATA: WASHINGTON INIZIA LE PROVE GENERALI DI GUERRA NEL PACIFICO – LA PROSSIMA SETTIMANA LA NATO DARÀ IL VIA IN AUSTRALIA A ESERCITAZIONI MILITARI CHE COINVOLGERANNO 15 PAESI – UN CHIARO MESSAGGIO ALLA CINA CHE STA ALLUNGANDO LE MANI SEMPRE PIU' SULL'AREA DELL'INDO-PACIFICO – E IL GOVERNO DI TAIWAN DOMANI PRESENTERÀ LA LEGGE DI BILANCIO CHE INCLUDE UN ULTERIORE INCREMENTO DELLE SPESE MILITARI...

Estratto dall'articolo di Gianni Vernetti per “la Repubblica”

Esercitazioni Nato

Domani mattina il governo di Taiwan presenterà la legge di bilancio per il 2023 che includerà anche un ulteriore incremento delle spese militari (intorno al 4,2%) come prima risposta alla crescente tensione nello stretto con le forze armate di Pechino, le quali non mostrano alcuna intenzione di ridurre la pressione nei confronti della "Cina democratica", creando un "new normal" di tensione permanente nello Stretto.

Ma la vera novità nello scacchiere dell'Indo-Pacifico è rappresentata dall'annuncio odierno delle esercitazioni militari "Pitch Black" che prenderanno il via il 29 di agosto a Darwin, nei Territori del Nord dell'Australia e verranno realizzate nelle basi della Royal Australian Air Force di Amberley, Darwin e Tindal.

Esercitazioni Nato 2

Le esercitazioni coinvolgeranno per la prima volta le forze aeree di 6 paesi Nato (Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Germania e Olanda); quelle dei paesi del Quad, il dialogo quadrilaterale sulla sicurezza fra India, Giappone, Australia e Stati Uniti e le forze armate di cinque paesi dell'ASEAN, l'Associazione degli Stati del Sud-Est Asiatico (Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia). A questi si aggiungeranno anche la Corea del Sud, che oggi inizia sua volta delle esercitazioni bilaterali con gli Usa nel Mar Cinese orientarle, e gli Emirati Arabi Uniti. […]

Esercitazioni Nato in Lettonia

I paesi che si riuniranno in Australia rappresentano una possibile coalizione globale in grado di affrontare le nuove sfide per la sicurezza proveniente da quella vasta area dell'Indo-Pacifico che si estende dal Golfo Persico al Mar del Giappone, nella quale la competizione strategica fra democrazie e autocrazie è ogni giorno più evidente.

joe biden conferenza stampa vertice nato madrid 4

L'occupazione illegale da parte di Pechino di una vasta area del Mar Cinese Meridionale con la costruzione di basi militari negli atolli disabitati delle Spratly e Paracel islands ha già messo a rischio la libertà di navigazione dell'intero quadrante del Sud-Est asiatico e la rafforzata aggressività della Repubblica Popolare Cinese nei confronti di Taiwan è un fattore di instabilità per tutta la cosiddetta "prima catena di isole", che si estende fra il Giappone, la stessa Taiwan e le Filippine. […]

joe biden conferenza stampa vertice nato madrid 3 IL VERTICE NATO A MADRID

joe biden conferenza stampa vertice nato madrid 2 esercitazioni della nato in norvegia 7 esercitazioni della nato in norvegia 1 esercitazioni della nato in norvegia 8