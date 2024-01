PECHINO SENZA CUORE: HA CENSURATO PURE IL CORO DELLO ZECCHINO D'ORO! – IL GRUPPO DI BAMBINI, CHE DA ANNI VIENE OSANNATO COME STRUMENTO DI DIPLOMAZIA CULTURALE ED ESEGUE REGOLARMENTE CONCERTI IN CINA (STUDIANDO ANCHE IL MANDARINO PER CANTARE NELLA LINGUA LOCALE), NON POTRA' PIÙ CANTARE LA CANZONE “FORZA GESÙ” PER IL CONTENUTO RELIGIOSO - I CINESI HANNO PROVATO A TRASFORMARE IL PICCOLO CORO DELL’ANTONIANO IN STRUMENTO DI PROPAGANDA CON... - VIDEO

1. SENZA VOLERLO, IL PICCOLO CORO DELL'ANTONIANO È DIVENTATO UN PEZZO DI PROPAGANDA CINESE

Estratto dell’articolo di Giulia Pompili per “Il Foglio”

Sui profili social di alcune delle figure istituzionali cinesi più popolari all’estero, come la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying e il consigliere culturale dell’ambasciata cinese in Pakistan Zhang Heqing, domenica scorsa è apparso un video rilanciatissimo su tutti i canali – pure quelli censurati ufficialmente nella Repubblica popolare.

Le immagini mostrano dei bambini italiani di un coro che cantano in cinese con “voci celestiali riempiendo l’aria di gioia e speranza”, ha scritto Hua, tutti con spilletta rossa appuntata sul cuore. E’ il Piccolo coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano, fondato nel 1963, presenza fissa in Cina sin dal 2016.

Il coro nato con lo Zecchino d’Oro, composto da bambini tra i 4 e gli 11 anni che studiano regolarmente il mandarino per esercitarsi nelle canzoni in lingua, è uno degli esempi più classici di uno strumento di diplomazia culturale che si avvicina scivolosamente, e in modo inconsapevole, in strumento di propaganda. Ad ammettere il coinvolgimento delle istituzioni e della politica è lo stesso direttore del coro, frate Giampaolo Cavalli.

In una conversazione col Foglio, fra’ Cavalli sottolinea l’importanza della condivisione e dell’esperienza, anche per i bambini, ma spiega di essere ben consapevole dei limiti della collaborazione: in Cina “tutte le attività con pubblico devono essere approvate dagli uffici pubblici”, dice, “non esiste un’attività indipendente dallo stato”.

Quest’anno però l’ingerenza della politica si è avvertita più forte: a gennaio i quaranta bambini, più gli accompagnatori e lo staff del coro, sono tornati a Shanghai per sei spettacoli, e poi sono andati a Nanchino per due date, a cavallo di Capodanno. Quando è stato presentato il programma dei concerti, però, le autorità hanno deciso di censurare la canzone simbolo dell’amicizia musicale con la Cina, un pezzo che si chiama “Forza Gesù”.

[…] Nel 2015 l’Antoniano di Bologna scoprì che “Forza Gesù” era diventata una canzone incredibilmente popolare in Cina. Due anni dopo, durante la visita di stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla scuola elementare del Popolo di Chongqing, i bambini cinesi accolsero il capo dello stato italiano cantando quella canzone.

D’altra parte, è molto complicato capire quale sia il limite fra la partecipazione a manifestazioni puramente culturali che coinvolgono anche i bambini e l’uso strumentale da parte della propaganda di quelle stesse collaborazioni.

[…] Diversi media cinesi nei giorni scorsi hanno pubblicato articoli e notizie sul tour cinese del piccolo coro dell’Antoniano, ma la canzone cantata dai bambini italiani era sempre una, in mandarino: “China in the Light”, composta nel 2018 da Shu Nan su richiesta e sostegno del Dipartimento di propaganda del Partito comunista municipale dell’area di Shenzhen. E chissà cosa direbbe di questo il Mago Zurlì.

2. CENSURA AL CORO DELLO ZECCHINO D’ORO IN CINA NON CANTA PIÙ «FORZA

Estratto dell'articolo di Riccardo Bruno per il “Corriere della Sera”

[…] A sorpresa però, quest’anno, il coro bolognese non ha potuto eseguire il brano […] Versi innocenti, per carità, ma sicuramente religiosi, evidentemente poco in linea con i principi laici di una Stato guidato da un Partito comunista alquanto intransigente.

Già nel 2017 nelle maglie severe della censura cinese erano finite due canzoni dell’Antoniano a tema religioso ( La preghiera e Alleluia lodate il Signore ). Forza Gesù era passata indenne, anzi durante la visita del presidente Mattarella una scuola elementare del Popolo di Chongquinq l’aveva intonata con sentita partecipazione.

