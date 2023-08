LA PECORA NERA E' FUORI DALL'OVILE DI CORTE – IL PRINCIPE HARRY NON POTRÀ PIÙ FARSI CHIAMARE CON IL TITOLO DI SUA ALTEZZA REALE: SUL SITO WEB DELLA ROYAL FAMILY, È STATO ELIMINATO IL RIFERIMENTO "HRH" E RIMANE SOLTANTO LA DENOMINAZIONE DI DUCA DI SUSSEX – MA NON PRENDETEVELA CON CARLO PER L’ENNESIMO GESTO POCO CARINO NEI CONFRONTI DEL FIGLIO: DOPO LA “MEGXIT”, FU ELISABETTA STESSA A STABILIRE CHE…

Non chiamatelo più "Altezza reale", il principe Harry non ne ha più diritto. O meglio, questo non è più un titolo adeguato per rivolgersi al secondogenito di Re Carlo. Neanche formalmente: sul sito web della royal family, infatti, è stato eliminato il riferimento "HRH", "His Royal Highness".

Titolo che la Regina Elisabetta aveva vietato di usare al nipote dopo la Megxit e l'ormai famoso passo indietro di Harry e Meghan con la loro uscita di scena dalla famiglia reale. Ora, l'acronimo è stato eliminato anche dalla biografia del principe pubblicata sul sito royal.uk.

Da "Altezza reale a duca di Sussex"

L'aggiornamento della pagina web è avvenuto solo dopo che venerdì il quotidiano Express ha fatto notare che Harry veniva ancora presentato come "HRH" sul sito. […] Titolo ora sostituito con "duca di Sussex", lo stesso che il principe usa spesso dopo il suo trasferimento in America

Non è più membro della famiglia reale

Che Harry non potesse più farsi chiamare "Altezza reale" è cosa nota già da tempo. Dopo l'incontro a Sandrigham tra il secondogenito dei Windsor, la regina Elisabetta, Carlo e William, per discutere degli effetti della sua decisione di abbandonare lo status di royal, Buckingham Palace ha rivelato: "I Sussex non useranno i loro titoli HRH in quanto non sono più membri attivi della famiglia reale". […]

