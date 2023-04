PEGGIO DI BEAUTIFUL! – UN 38ENNE DI TREVISO SI È BECCATO UNA DENUNCIA PER STALKING E REVENGE PORN DOPO AVER AVUTO UNA RELAZIONE TUMULTUOSA CON LA COGNATA: I DUE AVEVANO INIZIATO UNA STORIA DI SESSO E FOTO A LUCI ROSSE, MA QUANDO LUI SI È LASCIATO CON LA MOGLIE, HA INIZIATO A PERSEGUITARE L’AMANTE PER CONVINCERLA A FUGGIRE CON LUI – QUANDO LEI SI È RIFIUTATA, L’UOMO HA INVIATO AI PARENTI LE…

Estratto dell'articolo da www.ilgazzettino.it

S'innamora della cognata, riuscendo a portare avanti per mesi una relazione fatta non solo di sesso ma anche di foto e video a luci rosse. Poi, quando si separa dalla moglie vede finalmente la possibilità di andare a vivere con l'amante. Non si aspettava di certo un rifiuto. Invece la reazione della donna è stata ferma: «Non lascio mio marito».

E così lui, un 38enne trevigiano, ha iniziato a perseguitarla, rimediando una denuncia per stalking. E a quel punto, per dimostrare che non era un mostro e che quella relazione non era frutto di una sua morbosa fantasia, ha inviato le foto hard dell'amante alla sua ex moglie, al marito di lei e anche ad alcuni loro conoscenti.

L'UDIENZA

«Quelle immagini me le inviava lei, io non le ho girate a nessuno» si difende l'uomo, finito nel frattempo davanti al giudice per uno dei primi casi di "revenge porn" a Treviso. Ieri si è tenuta la prima udienza del procedimento, rinviato per ascoltare i testimoni dell'accusa. Tutto inizia nel giugno 2020. Il 38enne, sposato e con due figli, già da tempo aveva accolto in casa il fratello della moglie e la sua compagna. […] È in quel periodo l'uomo ha iniziato ad avvicinarsi alla cognata. […]

Lui si trova un nuovo alloggio, così può continuare la storia con la cognata. Che di fatto va avanti. Fino a quando, agli inizi di settembre, le chiede di andare a vivere con lui. Lei però non ne vuole sapere di lasciare il marito.

Ma il 38enne insiste, fino a beccarsi una denuncia per stalking. E a quel punto decide di vendicarsi, facendo girare le foto a luci rosse dell'amante. […]

