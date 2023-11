12 nov 2023 16:12

PEGGIO DI UN FILM - SI È CONCLUSO L’INCUBO DI UN GRUPPO DI STUDENTI DI SPADAFORA, IN PROVINCIA DI MESSINA, CHE HA DOVUTO RIPETERE PER LA SECONDA VOLTA L’ESAME DI MATURITA' A CAUSA DEL RICORSO DI UNA COMPAGNA DI CLASSE: LA RAGAZZA SI E' INDISPETTITA PER AVER PRESO SOLO 69 SU 100 E SI È RIVOLTA AL TAR, CHE HA COSTRETTO TUTTI A RIFARE L’ESAME - ALLA FINE PER LEI È FINITA CON UN BEL BUCO NELL’ACQUA VISTO CHE...