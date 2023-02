LA PEGGIO GIOVENTÙ - DUE QUINDICENNI DI MESSINA SONO STATI ARRESTATI PER AVER CERCATO DI VIOLENTARE UNA DODICENNE, FILMANDO L'ACCADUTO - I DUE, CHE ERANO AMICI DELLA VITTIMA, LE HANNO TESO UNA TRAPPOLA CON LA SCUSA DI ANDARE A VISITARE UN'AMICA CHE AVEVANO IN COMUNE, PORTANDOLA IN UNA ZONA DI CAMPAGNA PER CERCARE DI STUPRARLA, MA LA RAGAZZINA E' RIUSCITA A SCAPPARE - DOPO QUALCHE GIORNO...

Estratto dell'articolo di Riccardo Lo Verso per “il Messaggero”

[…] Due ragazzini di 15 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Avrebbero tentato di stuprare una dodicenne. Gli sono stati concessi gli arresti domiciliari in comunità.

LA VICENDA

L'orrore inizia un pomeriggio del 7 dicembre scorso. I tre amici sono insieme, come spesso accade, in uno dei quartieri del Comune più popoloso, dopo Messina, della città metropolitana. […] A un certo punto uno dei quindicenni chiede alla ragazzina se ha voglia di accompagnarlo. Deve andare da un'amica comune. Lei si fida, non avrebbe motivo di non farlo. […] Il quindicenne ferma all'improvviso la marcia in una zona di campagna, le prime case sono ormai distanti.

È qui che lo attende l'altro amico che ha solo fatto finta di salutare per tornare a casa. […] Saltano addosso alla ragazzina, che cade per terra. Tentano di strapparle i vestiti per abusare di lei. Le tappano la bocca per zittire le urla di dolore e paura. […] E così filmano la scena con il telefonino. Il video sarà condiviso e commentato con altri amici. La dodicenne riesce a divincolarsi dalla morsa e a scappare. Lancia l'allarme, chiama degli amici che accorrono in suo aiuto.

LA FUGA

I due quindicenni si sono dileguati. Si rifanno vivi dopo pochi giorni. Avvicinano la ragazzina: provano a convincerla che era tutto uno scherzo, poi usano toni minacciosi per convincerla a non raccontare il loro segreto. Il tentativo di silenziarla funziona solo per qualche giorno, fino a quando la dodicenne non comincia a manifestare segni di disagio. […] La ragazzina all'inizio mostra resistenza. […] Ripercorre il suo incubo[…] I genitori non esitano neppure un istante. Corrono dai carabinieri della compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto per presentare una denuncia.

LE INDAGINI

Iniziano le indagini, servono riscontri al racconto della vittima. I carabinieri, coordinati dalla Procura dei minori di Messina, sentono gli amici a cui la dodicenne ha chiesto aiuto il giorno che hanno tentato di violentarla. […]Il racconto della dodicenne viene considerato genuino e credibile.

I pm ritengono di avere ricostruito un gravissimo quadro indiziario e chiedono l'arresto dei due quindicenni. Il gip Rosa Calabrò […] considera sufficiente la misura cautelare dei domiciliari. I due coetanei sono ora rinchiusi in due diverse comunità alloggio per minori della Sicilia orientale. Sono accusati di violenza sessuale e diffusione di materiale pedopornografico.