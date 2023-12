LA PEGGIO GIOVENTÙ – MAXI RISSA DURANTE UN CONCERTO NON AUTORIZZATO DEL TRAPPER MEDY CARTIER A CASALECCHIO DI RENO, A BOLOGNA – TRA I PISCHELLI CHE FACEVANO A BOTTE QUALCUNO HA TIRATO FUORI DEI COLTELLI, ALTRI, INVECE, SI SONO LANCIATI DELLE BOTTIGLIE DI VETRO: DUE 17ENNI SONO RIMASTI FERITI – IL CANTANTE, 22ENNE DI ORIGINI MAROCCHINE, ERA GIA’ STATO CONDANNATO...

MAXI-RISSA FRA RAGAZZINI AL CONCERTO TRAP: È CAOS A BOLOGNA

Estratto dell’articolo di Federico Garau per www.ilgiornale.it

medy cartier 1

Violenta rissa a Bologna durante il concerto-sorpresa del trapper Medy Cartier. A rendere ancor più sconcertante questa notizia è il fatto che a rendersi protagonisti del pomeriggio di violenza sono stati tantissimi ragazzini, alcuni dei quali sono ricorsi anche all'utilizzo di armi da taglio.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso del pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre. Tutto è partito dal concerto del trapper Medy Cartier, organizzato in via improvvisata presso il grande centro commerciale Shopville di Casalecchio di Reno, a Bologna. L'evento ha avuto grande richiamo fra i giovani, e infatti moltissimi si sono presentati sul posto.

Il 22enne El Marbouh Ermedhi, in arte Medy Cartier, ha annunciato il suo concerto non autorizzato pubblicando una storia su Instagram e tanto è bastato per far accorrere sul luogo dell'appuntamento centinaia di ragazzini. Purtroppo il concerto si è trasformato presto in altro, sfociando nella violenza.

rissa al concerto di medy cariter 2

Esagitati dalla situazione, molti dei ragazzi presenti all'esibizione hanno perso il controllo e hanno cominciato ad attaccarsi fra loro per svariate ragioni. In breve si è generata una violenza rissa, dove sono stati utilizzati anche dei coltelli.

Come si evince da alcuni video pubblicati prevalentemente su TikTok, la situazione al centro commerciale è presto degenerata. Non sono mancati atti di vandalismo e di violenza. Centinaia di ragazzini si sono affrontati con estrema ferocia, ricorrendo anche all'impiego dello spray urticante e al lancio di bottiglie di vetro. […]

Tante le persone presenti al centro commerciale che si sono viste costrette ad abbandonare il posto per prendere le distanze dalla furia insensata dei giovani. Alla fine alcuni addetti alla vigilanza hanno contattato le forze dell'ordine e sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale.

Alla vista dei militari, che hanno fermato il concerto, molti ragazzi sono fuggiti e la situazione è ritornata alla calma, anche se gli uomini in divisa si trovano ora al lavoro per ricostruire tutte le dinamiche della vicenda. A quanto pare la rissa fra adolescenti avrebbe avuto conseguenze, infatti due ragazzi di 17 anni sono rimasti feriti e ci sarebbero anche delle vittime di furto. […]

rissa al concerto di medy cariter 3

Il trapper ha inoltre preso le distanze dalle violenze avvenute al centro commerciale, precisando che sul caso sono circolate delle fake news relative a dei presenti morti durante la rissa. Nessuno ha perso la vita. "Mi state scrivendo in tanti chiedendomi cosa sia successo: mi sembra giusto fare chiarezza. Ieri sera sono passato nella mia città a far sentire la mia musica, ad incontrare i miei fan cercando di regalargli un bel momento.

Davanti ai miei occhi ho visto solo felicità. Mi dispiace che si siano creati dei disordini prima che arrivassi per colpa di poche persone che non sanno divertirsi ma mi dispiace ancora di più che ci siano persone che pur di fare hype o un contenuto virale su Tik Tok siano disposte a tutto. A far male al prossimo e a parlare di cose mai successe", ha dichiarato il 22enne, come riportato da Ansa." […]

GIOVANE PROMESSA DEL RAP CONDANNATA PER RAPINA, STRAPPÒ CATENINA D'ORO A UN TURISTA

Estratto dell’articolo di Tommaso Torri per www.riminitoday.it - 23 APRILE 2023

E'stato ritenuto colpevole e condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione, con rito abbreviato la giovane promessa del rap Medy al secolo Mehdi El-Marbouh originario di Bologna. Il 21enne, nell'estate del 2020, insieme ad un gruppo di giovanissimi fu il protagonista di una rapina ai danni di un turista milanese. La notte del 25 luglio, secondo quanto ricostruito, l'artista all'epoca 19enne si trovava con dei minorenni quando la gang aveva preso di mira un giovane.

rissa al concerto di medy cariter 1

Dopo averlo immobilizzato, il gruppo aveva strappato dal collo della vittima una catenina d'oro per poi fuggire in spiaggia. Il turista era riuscito a dare l'allarme ai carabinieri che, quella notte, si erano messi sulle tracce del rapper per poi arrestarlo in flagranza. Il 21enne, finito a processo per rapina, era difeso dall'avvocato Roberto D'Errico del Foro di Bologna che ha già preannunciato il ricorso in Appello sottolineando come il suo assistito provenga da una difficile situazione. […]

