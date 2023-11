LA PEGGIO GIOVENTÙ È TORNATA E VA A TUTTO GAZ…A – L’INDIGNAZIONE DEL GRANDE ARCHITETTO E DESIGNER GAETANO PESCE: “COSA SUCCEDE AI CERTI GIOVANI E ALLA LORO CULTURA PER CONDIVIDERE IL COMPORTAMENTO DI CHI UCCIDE PER FEROCIA E MOSTRUOSA IRRAZIONALITÀ? - QUESTI GIOVANI NON SANNO CHE CHI FINANZIA QUESTI “MILIZIANI" SONO DEI REGIMI MEDIOEVALI CHE UCCIDONO LE GIOVANI DONNE CHE NON COPRONO LE LORO TESTE E IMPRIGIONANO ALTRI PERCHÉ CHIEDONO LIBERTÀ DI PAROLA? - COME MAI CHI STUDIA SI TROVA A CONDIVIDERE I VALORI DI CHI VIVE NELLA PROFONDA IGNORANZA?’’

Lettera di Gaetano Pesce inviata al direttore de "la Repubblica" e mai pubblicata

Egregio Direttore,

GAETANO PESCE

ho insegnato per 25 anni in varie università del mondo. Fino a ora pensavo che chi frequentava questi luoghi lo faceva per aumentare la propria conoscenza.

In questi giorni il mondo ha assistito all’assalto non avvertito di una banda paramilitare contro uno dei paesi appartenenti alle cerchia democratica (anche se alcuni non sono d’accordo con questa definizione).

manifestazione pro palestina a roma 5

L’opinione pubblica è stata informata dell’orribile e bestiale assalto dei combattenti di Hamas contro civili presi nel sonno, uccisi violentemente assieme ai loro neonati, sgozzati come neanche i più bestiali nazisti avrebbero fatto.

Il mondo civile è sotto shock per questi ingiustificati massacri, eccetto certi studenti di alcune università del mondo, tra cui alcune italiane.

manifestazione nazionale per la palestina roma 4

Essendo italiano, mi sento offeso da questo ottuso, incomprensibile e provinciale comportamento, tipico dei vecchi combattenti. I giovani studiano per allargare la loro cultura e conoscenza. I vecchi combattenti si sentono legati a un pensiero, o ideologia, che non ha saputo riconoscere il tempo che passa ed evolvere dall’unione con i suoi seguaci lontana più di un secolo fa e che, da quel tempo, non si è saputa rinnovare, ripetendo le sue espressioni rischiando la noia e vivendo l’obsolescenza.

manifestazione nazionale per la palestina roma 5

Cosa succede all'espressione di certi giovani e alla loro cultura per condividere il comportamento di chi uccide per ferocia e mostruosa irrazionalità? Questi giovani non sanno che dimostrano sostegno a chi della democrazia e del codice internazionale se ne infischia come qualsiasi malvivente che opera fuori della legge?

manifestazione nazionale per la palestina roma 1

Non solo, ma questi giovani non sanno che chi finanzia questi “miliziani" sono dei regimi medioevali che uccidono le giovani donne che non coprono le loro teste e imprigionano altri perché chiedono libertà di parola? O altri simili a loro, i Talebani, che emettono una legge che impedisce alle donne di andare a scuola. Come mai chi studia si trova a condividere i valori di chi vive nella profonda ignoranza e che difende il coronamento di questa con vergognosa violenza contro indifesi civili e i loro figli?

gaetano pesce storie instagram di giorgia soleri - manifestazione per i palestinesi 2 manifestazione per i palestinesi a roma 3 manifestazione per i palestinesi a roma Anthony blinken interrotto al congresso dai manifestanti pro palestina GAETANO PESCE 2 GAETANO PESCE GAETANO PESCE