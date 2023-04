22 apr 2023 12:30

PEGGIO DI UN HORROR - UNA 36ENNE È STATA SEPOLTA VIVA IN UN CIMITERO DI VISCONDE DO RIO BRANCO, IN BRASILE: È RIMASTA NELLA TOMBA PER DIECI ORE PRIMA DI ESSERE SALVATA – PER LA POLIZIA SAREBBE STATA TUMULATA PER VENDETTA: SI SAREBBE RIFIUTATA DI CONSEGNARE ARMI E DROGA CHE ERANO IN SUA CUSTODIA AD ALCUNI CRIMINALI – A SALVARLA DUE OPERATORI DEL CIMITERO CHE SI SONO ACCORTI DI…