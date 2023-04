IL PELLEGRINAGGIO DEGLI SVALVOLATI DI TUTTA ITALIA PER SILVIO BERLUSCONI – ALL’OSPEDALE SAN RAFFAELE DI MILANO, DOVE DA MERCOLEDÌ IL CAV È RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA, È ARRIVATO STEFANO BONESINI, IL "JOHN TRAVOLTA" CHE PARTECIPÒ AL PROGRAMMA TELEVISIVO "TU SÌ QUE VALES" NEL 2019: "SILVIO MI È MOLTO SIMPATICO, GLI VOGLIO BENE" – L’UOMO HA CERCATO DI ENTRARE NEL NOSOCOMIO MA È STATO RESPINTO DALLA SICUREZZA: “VOLEVO VEDERLO DI PERSONA”… - VIDEO

STEFANO BONESINI IL JOHN TRAVOLTA VENETO

(ANSA) - È arrivato in serata all'ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva Silvio Berlusconi, il 'John Travolta' che partecipò al programma televisivo Tu Sì Que Vales nel 2019: "Silvio mi è molto simpatico, gli voglio bene", ha spiegato ai cronisti. In giacca e cravatta, perfettamente pettinato, il sosia del noto attore, alias Stefano Bonesini di Verona, si è presentato davanti al cancello di via Olgettina 60 chiedendo di entrare ma è stato respinto dalla sicurezza. L'uomo, che ha raccontato di essere stato anche aspirante concorrente del Grande Fratello, ha spiegato di non aver mai visto l'ex premier di persona. Al Cavaliere "faccio i miei auguri", ha detto.

