PELLI FLACCIDE, EREZIONI FRAGILI, SENI MOSCI: COME PUO' ESSERE IL SESSO TRA GLI ANZIANI? - PROVA A IMMAGINARLO LO SPETTACOLO "BIRTHDAY PARTY" DI ANGELIN PELJOCAJ

Estratto dell'articolo di Valeria Crippa per il “Corriere della Sera”

Baci omosex (in versione maschile e femminile) tra anziani, carezze di gruppo su corpi nude-look e l’inno di protesta degli internati del regime zarista. Così il coreografo Angelin Preljocaj sdogana l’eros della terza età in Birthday Party , in prima italiana all’Arena del Sole di Bologna domenica scorsa (atteso in autunno a Reggio Emilia e Milano), dopo il debutto assoluto allo Chaillot di Parigi.

[…] «In Birthday Party — spiega — ho scelto di liberare il tabù dell’eros degli anziani con un cast di otto interpreti, tra i 67 e gli 80 anni. Come accade in una sinfonia, la terza età può essere il movimento più brillante di un’esistenza. I baci omosex? Un exploit di tenerezza in un’età in cui si può ancora osare».

Nel cast variamente assortito figurano danzatori professionisti, performer amatoriali e non professionisti, tra cui un operaio, un cardiochirurgo, un’ottantenne d’origine vietnamita appassionata di tai-chi, l’insegnante dell’École de Danse dell’Opéra Bruce Taylor e la cantante uruguaiana Elli Medeiros, voce del gruppo punk Stinky Toys.

[…] A Bologna non si è vista la prima parte di Overdance , il gioioso duo Un jour nouveau di Rachid Ouramdane: lo sciopero aereo in Francia ha bloccato i sessantasettenni Darryl E. Woods, veterano del Dance Theatre of Harlem, ed Herma Vos, gloriosa ex Bluebell del Lido.

