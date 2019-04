PENE IMPALLINATO – UN UNDICENNE CINESE SI È INFILATO SETTANTA SFERE MAGNETICHE DEL DIAMETRO DI 5 MM L’UNA NEL PENE – ERA INSIEME AI GENITORI QUANDO HA INIZIATO A SENTIRE FORTI DOLORI ADDOMINALI E AVEVA DIFFICOLTÀ A URINARE - DOPO DUE ORE DI INTERVENTO I MEDICI SONO…

Pina Francone per www.ilgiornale.it

I motivi non sono stati chiariti, ma un ragazzo cinese si è infilato la bellezza di settanta sfere magnetiche nel pene, finendo d'urgenza in ospedale. La vicenda si è verificata nella città di Hangzhou, capoluogo della provincia di Zhejiang, e, fortunatamente si è conclusa col lieto fine.

Il teenager, di undici anni, era a casa in compagnia dei genitori quando ha accusato forti dolori addominali e un'assoluta difficoltà a urinare. Mamma e papà pensavano a una colica e hanno deciso di portare il figlio al pronto soccorso per tamponare l'emergenza. Qui l'assurda scoperta che ha spiazzato tutti: il giovane si era infilato nel pene settanta sfere di metallo dal diametro di cinque millimetri l'una, così come riportato da Il Tempo.

Per risolvere la situazione si è reso necessario un'operazione chirurgica e solo dopo due ore di delicato intervento, i medici hanno rimosso tutti gli oggetti indesiderati dal canale urinario dell'undicenne.

