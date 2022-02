PENE LONDINESI - LA POLIZIA HA ARRESTATO SETTE PERSONE CHE, CHIUSE IN UN APPARTAMENTO, TRASMETTEVANO IN DIRETTA PAY PER VIEW LA CASTRAZIONE DI UNO DI LORO - IL GRUPPO FA PARTE PROBABILMENTE DEL MOVIMENTO "NULLO", A CUI SI E' ISPIRATO L'ARTISTA GIAPPONESE MAO SUGIYAMA, CHE A 23 ANNI HA OFFERTO UN BANCHETTO CON PROTAGONISTI IL SUO PENE E I SUOI TESTICOLI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Mao Sugiyama 2

La polizia di Londra ha arrestato sette uomini appartenenti al movimento “Nullo”, che si erano chiusi in un appartamento per un culto di castrazione trasmesso in diretta streaming su un canale pay per view. Tra i sette è stato individuato un capo, soprannnominato “The Eunuch Maker”, un uomo sulla sessantina che a sua volta aveva subito un’evirazione.

Il gruppo è probabilmente ispirato dall'artista giapponese asessuale Mao Sugiyama a cui sono stati rimossi chirurgicamente pene e testicoli nove anni fa, all'età di 23 anni. I suoi organi sono stati poi serviti a cinque ospiti in un banchetto esclusivo, e in seguito gli sarebbero stati asportati anche i capezzoli.

Mao Sugiyama

Il movimento Nullo è cresciuto in popolarità negli ultimi anni. Ci sono casi estremi in cui le persone vengono castrate per desideri cannibalistici o sessuali, ma la maggior parte rimuove i propri genitali perché non si identificano come maschi o femmine. Molti optano per un "frullato", una procedura che li lascia con un inguine completamente liscio.

Più della metà di queste persone usa "taglieri" amatoriali - spesso medici o veterinari - o lo fa da sé. Si stima che ci siano da 10.000 a 15.000 "Nullos" volontari in tutto il mondo, sebbene il numero reale sia sconosciuto. Secondo uno studio accademico del 2014, due terzi non dicono mai a nessuno di non avere genitali, comprese le loro famiglie.